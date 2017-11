iPhone X, problemi al freddo per il display e strane linee verdi

Alcuni fra i primi acquirenti di iPhone X hanno riportato nel corso del fine settimana dei problemi con il display . Le segnalazioni sono state divulgate per mezzo di tanti servizi social, da Reddit a Facebook passando naturalmente per il forum di supporto della compagnia e per adesso possiamo parlare di una piccolissima percentuale rispetto ad un venduto di milioni di unità. Questi utenti stanno, nello specifico, verificando strane linee verdi verticali permanenti sul display.

La linea verde non appare sin dalla prima accensione del dispositivo, almeno non in tutti i casi. Alcuni utenti hanno riportato che è comparsa durante l'uso dello smartphone, altri che si è palesata già al day one: "Nel primo giorno d'uso è comparsa una linea verde sulla parte destra del mio iPhone X", si legge su un commento scritto sui forum d'assistenza ufficiali del terminale. Il problema sembra, inoltre, di natura hardware, non risolvibile quindi con un aggiornamento.

La linea inoltre appare nei pressi delle due estremità laterali, sia a destra che a sinistra, e su ogni tipo di iPhone X venduto in tutto il mondo. Fra le segnalazioni troviamo infatti unità con 64 e 256 GB di storage nei due colori Silver e Space Gray vendute negli USA, in Canada, Polonia e Australia. Apple non ha rilasciato una nota ufficiale in merito, ma pare che il Genius Bar sostituisca senza alcun problema tutte le unità che manifestano il problema al display.

In base a quanto riportano gli utenti che hanno segnalato il fatto, inoltre, la compagnia sta raccogliendo dati statistici per indagare sull'argomento e capire come arginare il difetto. Il problema si era manifestato anche con alcuni Galaxy S7 lo scorso anno, con una riga rosa su alcune delle unità vendute. In quel caso Samsung ha ammesso che si è trattato di un problema hardware, e ha accettato la sostituzione in garanzia delle unità coinvolte.

Secondo quanto scrive TechCrunch il difetto si presenta per via della particolare matrice "diamond" utilizzata sul display dello smartphone. Questa è caratterizzata dalla disposizione in colonna dei subpixel verdi, mentre quelli rossi e blu sono disposti nella colonna immediatamente a fianco. Il problema potrebbe quindi essere dovuto ad un malfunzionamento nell'elettronica del pannello che manda un segnale d'alimentazione errato in quella particolare riga.

La riga verde non è l'unico problema presente sui display di iPhone X. Alcune unità mostrano infatti diverse difficoltà con le basse temperature. Anche in questo caso si tratta di un "bug" che si manifesta solo su una piccola percentuale di dispositivi venduti, e Apple ha già dichiarato che sta indagando sul fenomeno in modo da rilasciare un aggiornamento software per correggerlo del tutto. Anche in questo caso ci sono state diverse segnalazioni online, da più fonti.

Secondo le linee guide di Apple, il dispositivo dovrebbe funzionare correttamente da 0°C fino a 35°C, con temperature più basse o più alte che potrebbero compromettere il suo funzionamento. Gli utenti hanno riportato il comportamento anomalo anche a temperature all'interno del range segnalato, ma Apple li ha assicurati con una nota divulgata a The Loop in cui afferma che si tratta di un problema software che verrà risolto al più presto.