iOS 11 avrà un file manager: sta succedendo davvero

Non sembra essere vero ma sta succedendo davvero. È arrivato il momento che tutti gli utenti iOS un po' più esigenti stavano aspettando ormai da anni. Il sistema operativo mobile di Cupertino presente sugli iPhone e gli iPad riceverà in autunno un file manager, ovvero un'app dedicata per la gestione dei file presenti all'interno del dispositivo. Una funzionalità semplicissima, ma mai concessa dai vertici Apple nel nome della sicurezza - o meglio dei dogmi vigenti a Cupertino.

Naturalmente l'approccio di Apple con la nuova app File - questo il suo nome - sarà di tipo "chiuso", il che non è necessariamente un male. Apple non darà la possibilità di spulciare fra i file di sistema, ma con iOS 11 sarà possibile riunire in un'unica schermata tutti i file che custodiamo su iCloud Drive e sui servizi di cloud storage di terze parti, come Dropbox o Box. Non mancherà naturalmente la possibilità di gestire alcune tipologie di file presenti in locale sul terminale.

Apple ha mostrato la funzionalità solo su iPad e non ha fatto menzione del suo arrivo su iPhone, ma ci sarà anche sullo smartphone. L'app è infatti già presente su iOS 11 beta 1 anche sui melafonini, con un'interfaccia grafica naturalmente meno comoda e limitata per via del più piccolo display dello smartphone. L'arrivo della funzione è quindi previsto per il prossimo autunno per tutti gli utenti, fra un mese circa per chi accederà alla beta pubblica di iOS 11.

Sul piano grafico File è piuttosto simile al Finder di macOS. Nella sezione Posizioni (sul pannello a sinistra su iPad) troveremo tutti i servizi di cloud storage utilizzati e una voce per accedere ai file salvati in locale o ai preferiti. All'interno delle varie sezioni saranno presenti cartelle e file, visionabili con grandi anteprime come avviene sui file manager tradizionali. L'utente può scegliere diverse modalità di visualizzazione, a griglia o a lista, e diversi sistemi per l'ordinamento.

Non mancherà il cestino e una modalità di ricerca, con iPhone e iPad che finalmente implementano una funzionalità per la gestione dei file immagazzinati all'interno dei terminali. Era ora!