In arrivo nuovi MacBook Pro con CPU Kaby Lake e 32 GB di RAM

Entro la fine dell'anno Apple rilascerà nuovi notebook della famiglia MacBook con processori Intel Kaby Lake e un massimo di 32GB di RAM. A dirlo l'informato analista di KGI Securities Ming-Chi Kuo, che in passato ha rivelato numerose informazioni sui prodotti della Mela. La produzione in volumi di un nuovo modello di MacBook da 12 pollici inizierà agli albori del secondo trimestre, che verrà proposto anche con 16GB di RAM come soluzione al top della gamma.

Ci saranno anche nuovi modelli da 13 e 15" con i più recenti processori di Intel, ma questi verranno prodotti in volumi a partire dal terzo trimestre, quindi non prima di luglio. Questi modelli avranno ancora un massimo di 16GB di RAM per via delle restrizioni del design dei moduli utilizzati attualmente, tuttavia l'analista parla anche di un nuovo MacBook da 15 pollici che avrà 32GB di RAM ed entrerà in produzione agli inizi del quarto trimestre del 2016, quindi a settembre.

Si tratta del modello che subirà il lavoro di progettazione più ampio fra quelli che Apple presenterà nel corso dell'anno, che potrebbe includere RAM di livello pari a quelle presenti su desktop per soddisfare le esigenze più estreme degli utenti prosumer o professionali. Kuo non specifica se si tratti di un modello della famiglia MacBook Pro, tuttavia considerando il prezzo potenziale del prodotto è probabile che ricada all'interno della line-up della Mela rivolta al professionista.

A parte la rivisitazione nelle componenti interne, Kuo sottolinea che non ci saranno differenze sostanziali nei nuovi modelli, con la gran parte delle specifiche restanti e con il design che rimarranno simili a quelli dei modelli attuali. Kaby Lake porterà una maggiore efficienza energetica e maggior efficienza anche nelle rese produttive, e la famiglia beneficerà di una crescita del 10% nelle vendite su base annua grazie ai punti di forza delle nuove soluzioni.

Secondo l'analista Apple potrebbe considerare una diminuzione del prezzo per il modello di MacBook Pro da 13 pollici senza Touch Bar, dal momento che questa versione sostituirà progressivamente il MacBook Air da 13 pollici nella line-up di Cupertino. Kuo non è a conoscenza delle date esatte di presentazione dei nuovi prodotti, tuttavia bisognerà attendere almeno fino alla seconda metà del 2017 per poterli vedere all'opera.