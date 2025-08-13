YouTube testa un sistema AI per capire l'età degli utenti senza chiedere la data di nascita

Negli Stati Uniti YouTube avvia la sperimentazione di un sistema di verifica dell'età basato su intelligenza artificiale, capace di distinguere tra adulti e minori attraverso l'analisi delle abitudini di visione. L'obiettivo è rafforzare la protezione dei più giovani, ma non mancano le preoccupazioni sulla privacy

YouTube ha avviato negli Stati Uniti i test di una nuova tecnologia di verifica dell'età basata su intelligenza artificiale, come si può leggere in questa pagina di supporto. Il sistema, già sperimentato in altri Paesi, valuta se un utente è maggiorenne o minorenne tramite l'analisi delle tipologie di video visualizzati, indipendentemente dalla data di nascita inserita al momento della registrazione.

Il riconoscimento avviene solo quando l'utente è connesso al proprio account. Se è classificato come under 18, si attivano automaticamente le stesse limitazioni già previste per i minori: restrizioni sui contenuti, avvisi per pause dallo schermo, avvertimenti sulla privacy e limiti nelle raccomandazioni video. Inoltre, la pubblicità personalizzata viene disattivata.

In caso di errore, è possibile dimostrare la maggiore età fornendo a YouTube un documento d'identità, una carta di credito o un selfie.

L'iniziativa arriva in un momento di forte pressione politica sulle piattaforme online, in seguito alla decisione della Corte Suprema USA che ha confermato una legge del Texas contro l'accesso dei minori a contenuti pornografici. Anche nel Regno Unito sono state introdotte restrizioni all'accesso dei minori ai contenuti pornografici (Online Safety Act), con ricadute pesanti sui siti che erogano questo tipo di video. Le regole, tra le più severe al mondo, obbligano i siti per adulti a richiedere documenti, carte di credito o scansioni facciali per accertare la maggiore età degli utenti. L'impatto è stato accompagnato da un boom nell'uso di VPN, che consente di aggirare i controlli, e ha sollevato dubbi su privacy e libertà di espressione, pur trovando ampio consenso nell'opinione pubblica come misura per proteggere i minori online. Ma i risultati sembrano arrivare fin da subito in questa prima fase, in cui nel Regno Unito si è verificato un crollo del traffico verso i principali siti pornografici, fino al 47% nelle ultime due settimane.

Contemporaneamente, da più parti si chiede che la responsabilità della verifica ricada sugli app store di Apple e Google, ma le due società non hanno accettato questa linea. Organizzazioni come Electronic Frontier Foundation e Center for Democracy & Technology hanno espresso preoccupazione per possibili rischi di violazione della privacy e della libertà di espressione. YouTube, da parte sua, sostiene che il nuovo sistema offre protezioni efficaci per i più giovani senza compromettere la riservatezza degli adolescenti.

La visione senza account resta possibile, ma alcuni contenuti rimangono bloccati senza prova d'età. Se i test negli Stati Uniti daranno risultati positivi, il sistema potrebbe essere esteso a un numero maggiore di utenti in tutto il mondo.