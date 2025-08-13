YouTube testa un sistema AI per capire l'età degli utenti senza chiedere la data di nascita

YouTube testa un sistema AI per capire l'età degli utenti senza chiedere la data di nascita

Negli Stati Uniti YouTube avvia la sperimentazione di un sistema di verifica dell'età basato su intelligenza artificiale, capace di distinguere tra adulti e minori attraverso l'analisi delle abitudini di visione. L'obiettivo è rafforzare la protezione dei più giovani, ma non mancano le preoccupazioni sulla privacy

di pubblicata il , alle 15:01 nel canale Web
YouTube
 

YouTube ha avviato negli Stati Uniti i test di una nuova tecnologia di verifica dell'età basata su intelligenza artificiale, come si può leggere in questa pagina di supporto. Il sistema, già sperimentato in altri Paesi, valuta se un utente è maggiorenne o minorenne tramite l'analisi delle tipologie di video visualizzati, indipendentemente dalla data di nascita inserita al momento della registrazione.

Il riconoscimento avviene solo quando l'utente è connesso al proprio account. Se è classificato come under 18, si attivano automaticamente le stesse limitazioni già previste per i minori: restrizioni sui contenuti, avvisi per pause dallo schermo, avvertimenti sulla privacy e limiti nelle raccomandazioni video. Inoltre, la pubblicità personalizzata viene disattivata.

In caso di errore, è possibile dimostrare la maggiore età fornendo a YouTube un documento d'identità, una carta di credito o un selfie.

YouTube

L'iniziativa arriva in un momento di forte pressione politica sulle piattaforme online, in seguito alla decisione della Corte Suprema USA che ha confermato una legge del Texas contro l'accesso dei minori a contenuti pornografici. Anche nel Regno Unito sono state introdotte restrizioni all'accesso dei minori ai contenuti pornografici (Online Safety Act), con ricadute pesanti sui siti che erogano questo tipo di video. Le regole, tra le più severe al mondo, obbligano i siti per adulti a richiedere documenti, carte di credito o scansioni facciali per accertare la maggiore età degli utenti. L'impatto è stato accompagnato da un boom nell'uso di VPN, che consente di aggirare i controlli, e ha sollevato dubbi su privacy e libertà di espressione, pur trovando ampio consenso nell'opinione pubblica come misura per proteggere i minori online. Ma i risultati sembrano arrivare fin da subito in questa prima fase, in cui nel Regno Unito si è verificato un crollo del traffico verso i principali siti pornografici, fino al 47% nelle ultime due settimane.

Contemporaneamente, da più parti si chiede che la responsabilità della verifica ricada sugli app store di Apple e Google, ma le due società non hanno accettato questa linea. Organizzazioni come Electronic Frontier Foundation e Center for Democracy & Technology hanno espresso preoccupazione per possibili rischi di violazione della privacy e della libertà di espressione. YouTube, da parte sua, sostiene che il nuovo sistema offre protezioni efficaci per i più giovani senza compromettere la riservatezza degli adolescenti.

La visione senza account resta possibile, ma alcuni contenuti rimangono bloccati senza prova d'età. Se i test negli Stati Uniti daranno risultati positivi, il sistema potrebbe essere esteso a un numero maggiore di utenti in tutto il mondo.

I migliori sconti su Amazon oggi

Lenovo, Notebook Portatile, Display 15,6" Full HD, Intel Core i5-13420H, Ram 24 GB DDR4, 1000 GB SSD NVMe, Pc Portatile Windows 11 Pro

495.00 Compra ora
-14%

ECOVACS GOAT G1-800 robot tagliaerba 800mq senza filo perimetrale, Rasaerba robot con mappatura automatica, posizionamento Banda Ultra Larga+Vision+GPS, gestione di 16 zone, pendenza fino al 45%

699.00 599.00 Compra ora
-14%

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 2 Nero, 1 Spazzolino Elettrico, 1 Testina Di Ricambio, Custodia Da Viaggio, Supporto per testine + 1 Dentifricio Oral-B Pro-Expert, Pulizia Denti

129.99 Compra ora
6 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
aqua8413 Agosto 2025, 15:05 #1
Ma ho bevuto o ne hanno già parlato parecchi giorni fa e c erano anche dei commenti??
Saturn13 Agosto 2025, 15:20 #2
Originariamente inviato da: aqua84
Ma ho bevuto o ne hanno già parlato parecchi giorni fa e c erano anche dei commenti??


Ah ecco, pensavo di avere le traveggole solo io !
euscar13 Agosto 2025, 15:26 #3
Originariamente inviato da: aqua84
Ma ho bevuto o ne hanno già parlato parecchi giorni fa e c erano anche dei commenti??


Era una https://www.hwupgrade.it/news/web/youtube-sapra-quanti-anni-hai-anche-se-menti-sull-eta-grazie-all-intelligenza-artificiale_141746.html"][U]anteprima[/U][/URL] del 30 luglio che riportava
A partire dal 13 agosto, YouTube inizierà a testare negli Stati Uniti
L'articolo di oggi si basa sull'avvio del test
biometallo13 Agosto 2025, 15:26 #4
Originariamente inviato da: aqua84
Ma ho bevuto o ne hanno già parlato parecchi giorni fa e c erano anche dei commenti??


Sì sostanzialmente la notizia era già stata data, ma era un'anticipazione, infatti tale notizia parlava del 13 agosto come data effettiva di partenza:

https://www.hwupgrade.it/news/web/youtube-sapra-quanti-anni-hai-anche-se-menti-sull-eta-grazie-all-intelligenza-artificiale_141746.html"]YouTube saprà quanti anni hai, anche se menti sull'età, grazie all'intelligenza artificiale

YouTube testerà dal 13 agosto negli Stati Uniti un sistema basato sullintelligenza artificiale per stimare letà degli utenti e applicare automaticamente restrizioni ai minorenni. Il test risponde alle nuove normative sulla sicurezza online per i minori e sarà inizialmente limitato a un piccolo numero di utenti
di Vittorio Rienzo pubblicata il 30 Luglio 2025, alle 09:42 nel canale Web[/URL]

Ma poi quanti contenuti per adulti ci sono effettivamente su youtube?
Io ho trovato ben pochi video con restrizione (che poi era tutta roba normalissima bollata per adulti solo perché magari si faceva una qualche battuta sul suicidio o qualcosa del genere) roba che potrebbe passare tranquillamente in tv a tutte le ore, anche se ricordo di aver visto vagamente un video in cinese dove mi pare si mostrassero dei seni nudi, roba piuttosto rara su youtube.

Insomma sinceramente se anche fossero applicato da noi una cosa simile penso che nemmeno perderei tempo a configurare una VPN, almeno non per youtube.
DelusoDaTiscali13 Agosto 2025, 15:31 #5
Azz, ieri ho visionato filmati con Santana, i New Trolls, PFM...

... per i prossimi tre mesi mi manderanno la pubblicità dei pannolini invece di quella con le super-gnocche mezze nude?
acerbo13 Agosto 2025, 15:32 #6
ormai su sto sito ci trovi solo markette su amazon travestite da notizie e articoli vecchi di almeno 3 giorni già pubblicati su tutti i giornali digitali, anche quelli che non si occupano di tecnologia.

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^