YouTube testa un sistema AI per capire l'età degli utenti senza chiedere la data di nascita
Negli Stati Uniti YouTube avvia la sperimentazione di un sistema di verifica dell'età basato su intelligenza artificiale, capace di distinguere tra adulti e minori attraverso l'analisi delle abitudini di visione. L'obiettivo è rafforzare la protezione dei più giovani, ma non mancano le preoccupazioni sulla privacydi Rosario Grasso pubblicata il 13 Agosto 2025, alle 15:01 nel canale Web
YouTube
YouTube ha avviato negli Stati Uniti i test di una nuova tecnologia di verifica dell'età basata su intelligenza artificiale, come si può leggere in questa pagina di supporto. Il sistema, già sperimentato in altri Paesi, valuta se un utente è maggiorenne o minorenne tramite l'analisi delle tipologie di video visualizzati, indipendentemente dalla data di nascita inserita al momento della registrazione.
Il riconoscimento avviene solo quando l'utente è connesso al proprio account. Se è classificato come under 18, si attivano automaticamente le stesse limitazioni già previste per i minori: restrizioni sui contenuti, avvisi per pause dallo schermo, avvertimenti sulla privacy e limiti nelle raccomandazioni video. Inoltre, la pubblicità personalizzata viene disattivata.
In caso di errore, è possibile dimostrare la maggiore età fornendo a YouTube un documento d'identità, una carta di credito o un selfie.
L'iniziativa arriva in un momento di forte pressione politica sulle piattaforme online, in seguito alla decisione della Corte Suprema USA che ha confermato una legge del Texas contro l'accesso dei minori a contenuti pornografici. Anche nel Regno Unito sono state introdotte restrizioni all'accesso dei minori ai contenuti pornografici (Online Safety Act), con ricadute pesanti sui siti che erogano questo tipo di video. Le regole, tra le più severe al mondo, obbligano i siti per adulti a richiedere documenti, carte di credito o scansioni facciali per accertare la maggiore età degli utenti. L'impatto è stato accompagnato da un boom nell'uso di VPN, che consente di aggirare i controlli, e ha sollevato dubbi su privacy e libertà di espressione, pur trovando ampio consenso nell'opinione pubblica come misura per proteggere i minori online. Ma i risultati sembrano arrivare fin da subito in questa prima fase, in cui nel Regno Unito si è verificato un crollo del traffico verso i principali siti pornografici, fino al 47% nelle ultime due settimane.
Contemporaneamente, da più parti si chiede che la responsabilità della verifica ricada sugli app store di Apple e Google, ma le due società non hanno accettato questa linea. Organizzazioni come Electronic Frontier Foundation e Center for Democracy & Technology hanno espresso preoccupazione per possibili rischi di violazione della privacy e della libertà di espressione. YouTube, da parte sua, sostiene che il nuovo sistema offre protezioni efficaci per i più giovani senza compromettere la riservatezza degli adolescenti.
La visione senza account resta possibile, ma alcuni contenuti rimangono bloccati senza prova d'età. Se i test negli Stati Uniti daranno risultati positivi, il sistema potrebbe essere esteso a un numero maggiore di utenti in tutto il mondo.
6 Commenti
Ah ecco, pensavo di avere le traveggole solo io !
Era una https://www.hwupgrade.it/news/web/youtube-sapra-quanti-anni-hai-anche-se-menti-sull-eta-grazie-all-intelligenza-artificiale_141746.html"][U]anteprima[/U][/URL] del 30 luglio che riportava
Sì sostanzialmente la notizia era già stata data, ma era un'anticipazione, infatti tale notizia parlava del 13 agosto come data effettiva di partenza:
https://www.hwupgrade.it/news/web/youtube-sapra-quanti-anni-hai-anche-se-menti-sull-eta-grazie-all-intelligenza-artificiale_141746.html"]YouTube saprà quanti anni hai, anche se menti sull'età, grazie all'intelligenza artificiale
YouTube testerà dal 13 agosto negli Stati Uniti un sistema basato sullintelligenza artificiale per stimare letà degli utenti e applicare automaticamente restrizioni ai minorenni. Il test risponde alle nuove normative sulla sicurezza online per i minori e sarà inizialmente limitato a un piccolo numero di utenti
di Vittorio Rienzo pubblicata il 30 Luglio 2025, alle 09:42 nel canale Web[/URL]
Ma poi quanti contenuti per adulti ci sono effettivamente su youtube?
Io ho trovato ben pochi video con restrizione (che poi era tutta roba normalissima bollata per adulti solo perché magari si faceva una qualche battuta sul suicidio o qualcosa del genere) roba che potrebbe passare tranquillamente in tv a tutte le ore, anche se ricordo di aver visto vagamente un video in cinese dove mi pare si mostrassero dei seni nudi, roba piuttosto rara su youtube.
Insomma sinceramente se anche fossero applicato da noi una cosa simile penso che nemmeno perderei tempo a configurare una VPN, almeno non per youtube.
... per i prossimi tre mesi mi manderanno la pubblicità dei pannolini invece di quella con le super-gnocche mezze nude?
