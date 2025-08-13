Un trucco invisibile può smascherare i deepfake: il segreto è nella luce

Un team della Cornell University ha sviluppato un innovativo sistema per inserire codici segreti nella luce di scene e ambienti, permettendo di individuare se un video è autentico o alterato, offrendo così un nuovo strumento nella lotta alla disinformazione digitale

Arginare la disinformazione potrebbe diventare un compito meno improbo con il metodo ideato dai ricercatori della Cornell University per smascherare i filmati deepfake o manipolati, la cui realizzazione e diffusione è aumentata in maniera esponenziale e spaventosa con l'avvento delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Il metodo riguarda la "firma" della luce in un video con un sistema di codifica invisibile all'occhio umano, ma rilevabile tramite analisi particolari che possono essere utilizzate in sede di eventuali indagini.

La tecnica sfrutta fluttuazioni di luminosità impercettibili in momenti e luoghi chiave, come interviste, conferenze stampa o interi edifici, ad esempio la sede delle Nazioni Unite. Queste variazioni possono essere integrate in schermi, lampade fotografiche o sistemi di illuminazione fissa così che ogni sorgente luminosa codificata possa trasmettere una sorta di codice segreto che, se corrispondente, consente di verificare lautenticità del girato.

Il lavoro, intitolato Noise-Coded Illumination for Forensic and Photometric Video e coordinato dallo studente di dottorato in informatica Peter Michael, è stato presentato il 10 agosto al SIGGRAPH 2025 di Vancouver. Il progetto nasce da unidea di Abe Davis, professore assistente alla Cornell Ann S. Bowers College of Computing and Information Science. Un tempo il video era considerato prova della realtà, ora non possiamo più dare nulla per scontato. Si può creare qualsiasi video, il che può essere divertente, ma anche pericoloso.

In passato sono state sviluppate tecniche per inserire watermark direttamente nei file video, modificando in modo impercettibile alcuni pixel, ma tali metodi richiedono luso di telecamere o modelli AI specifici, che potrebbero a loro volta essere utilizzati dai malintenzionati. La soluzione proposta dai ricercatori Cornell prova invece a risolvere il problema alla radice: e cioè garantire che la ripresa stessa sia genuina grazie ad un codice è integrato nellilluminazione stessa. In questo modo qualsiasi ripresa reale del soggetto con quella luce conterrà automaticamente il watermark.

I ricercatori hanno dimostrato che sorgenti luminose programmabili, come gli schermi dei computer o particolari lampade da interno, possono essere codificate via software; per quelle più vecchie, basta un microchip di piccole dimensioni capace di modulare la luminosità secondo il codice segreto. In questo modo ogni fotogramma registra un video codificato, contenente una versione a bassa fedeltà del filmato originale. Quando un video viene manipolato, le incongruenze con questo video codificato emergono chiaramente, e se il materiale è stato generato da unIA il risultato appare come variazioni casuali.

Una delle sfide è stata mantenere il codice invisibile allosservatore umano. Michael spiega che il design si è basato su studi di percezione visiva e ha sfruttato ciò che nellilluminazione è già percepito come rumore naturale, in modo da confondere ulteriormente eventuali tentativi di rilevamento senza il codice segreto.

Nel caso in cui un avversario eliminasse parti di unintervista o di un discorso, un analista forense in possesso del codice sarebbe in grado di individuare i vuoti temporali. Inoltre, se venissero aggiunti o sostituiti oggetti in scena, le zone alterate apparirebbero come porzioni nere nei video codificati di recupero. La tecnica può gestire anche più codici contemporaneamente nella stessa scena: fino a tre in uno stesso set di luci, aumentando drasticamente la difficoltà di falsificazione.

Davis sottolinea che persino conoscendo la tecnica e scoprendo i codici, un falsificatore si troverebbe di fronte a un compito molto più complesso: dovrebbe ricreare ogni video codificato separatamente e farli combaciare tutti tra loro. Il metodo è stato testato con successo anche in scenari esterni e su soggetti con diverse tonalità dell'incarnato.

Gli autori mettono però in guardia: si tratta di una vera e propria corsa agli armamenti digitali contro la disinformazione, e gli avversari continueranno a sviluppare nuove contromisure. Questo problema non scomparirà e sarà sempre più difficile da affrontare" sottoliena Davis. Alla ricerca hanno collaborato Zekun Hao e Serge Belongie dellUniversità di Copenaghen, con il supporto parziale della National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship e del Pioneer Centre for AI.