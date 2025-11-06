Microsoft e tecnologia immorale: i dipendenti potranno segnalare abusi in maniera anonima

Microsoft ha attivato un nuovo canale interno denominato Trusted Technology Review che consente ai propri dipendenti di segnalare dubbi sul modo con cui l'azienda sviluppa e distribuisce le sue tecnologie, garantendo anonimato e protezione da ritorsioni

Microsoft ha deciso di ampliare i meccanismi di segnalazione interna disponibili per la sua forza lavoro globale. La società di Redmond ha annunciato l'attivazione di una nuova sezione all'interno del Microsoft Integrity Portal, denominata Trusted Technology Review, attraverso la quale qualsiasi dipendente può sollevare questioni relative allo sviluppo e all'impiego della tecnologia aziendale.

L'annuncio è stato fatto dal presidente Brad Smith tramite una comunicazione interna che è stata successivamente resa pubblica attraverso un deposito presso la Securities and Exchange Commission. La decisione arriva dopo mesi di tensioni interne scatenate da un'inchiesta giornalistica che aveva messo in luce come una unità delle forze di difesa israeliane avesse utilizzato Azure per attività di sorveglianza sulle comunicazioni telefoniche dei palestinesi. La rivelazione aveva provocato proteste da parte di gruppi di dipendenti, con conseguenti dimissioni e licenziamenti che hanno alimentato un clima di sfiducia all'interno dell'organizzazione.

L'episodio aveva spinto Microsoft a interrompere alcuni servizi verso l'unità militare coinvolta e ad avviare una riflessione più ampia sulle proprie procedure di governance. Il nuovo strumento è una prima risposta concreta al problema, e si basa sull'infrastruttura già esistente del Microsoft Integrity Portal, che i dipendenti utilizzano da tempo per segnalare problematiche legate al comportamento sul posto di lavoro, questioni legali, etiche e relative alla sicurezza digitale e fisica.

La funzionalità Trusted Technology Review è un'estensione mirata che permette di concentrarsi specificamente sulle preoccupazioni in ambito tecnologico. Microsoft ha garantito che si applicherà la politica standard di non ritorsione dell'azienda e che le segnalazioni potranno essere effettuate mantenendo l'anonimato completo del segnalante.

Brad Smith ha sottolineato nella sua comunicazione che la società sta lavorando per rafforzare i processi di revisione pre-contrattuale, con particolare attenzione agli impegni che richiedono una valutazione profonda del contesto nell'ambito dei diritti umani. L'obiettivo dichiarato è quello di intercettare potenziali criticità prima che i contratti vengano siglati, evitando così situazioni che possano risultare problematiche sul piano etico o reputazionale. La base di dipendenti interessati supera le 200.000 unità a livello globale, tutti potenzialmente in grado di attivare una revisione attraverso il nuovo canale.



Brad Smith, Vice Presidente di Microsoft Corporation

Le controversie recenti hanno evidenziato come le grandi aziende tecnologiche si trovino sempre più frequentemente al centro di dilemmi etici legati all'uso duale delle loro piattaforme. Servizi progettati per applicazioni commerciali possono essere impiegati anche in contesti militari o di sorveglianza, creando tensioni tra gli obiettivi di business e i valori aziendali dichiarati.

Microsoft non è la sola a dover affrontare questi interrogativi, ma la sua posizione dominante nel mercato cloud e nell'intelligenza artificiale amplifica la rilevanza di ogni decisione contrattuale. Smith ha concluso il suo messaggio riaffermando che Microsoft è un'azienda guidata da principi ed etica, impegnata ad applicare le lezioni apprese alla gestione del business e al perseguimento della propria missione. Il presidente ha promesso aggiornamenti continui man mano che il processo di miglioramento della governance andrà avanti, riconoscendo che il percorso verso un equilibrio soddisfacente tra interessi commerciali e responsabilità etica è ancora un work in progress per l'intera industria tecnologica.