L'Italia compra un pezzo di storia del web? Bending Spoons tratta per Aol con Yahoo

Secondo Reuters, l'italiana Bending Spoons sarebbe in fase avanzata di negoziazione per l'acquisto di Aol da Yahoo, controllata dal fondo Apollo Global Management. L'operazione, stimata attorno a 1,4 miliardi di dollari, non è ancora stata finalizzata ma segnerebbe un nuovo capitolo nella strategia di crescita internazionale della società milanese.

Aol, marchio storico di internet nato nel 1983 come Control Video Corporation, ha conosciuto la sua massima espansione tra anni '90 e primi 2000, arrivando a oltre 20 milioni di utenti e diventando protagonista, nel 2000, della fusione con Time Warner dal valore di 165 miliardi di dollari.

Dopo l'ascesa di nuovi competitor digitali, il gruppo ha cercato di reinventarsi con acquisizioni editoriali come The Huffington Post, TechCrunch ed Engadget, fino ad approdare nel 2015 sotto il controllo di Verizon per 4,4 miliardi di dollari. Dal 2021 Aol fa parte del perimetro Yahoo, a sua volta ceduta da Verizon ad Apollo Global Management per 5 miliardi di dollari.

Secondo fonti vicine alla trattativa, Aol continua a generare ricavi sia da pubblicità sia da abbonamenti ai suoi servizi, che includono soluzioni di protezione digitale come LifeLock, LastPass e McAfee Multi Access. Inoltre, nel 2024 la piattaforma ha registrato un incremento del 20% del traffico annuo nella fascia di utenti tra i 25 e i 54 anni, sostenuto dall'apertura di nuove sezioni tematiche su salute, scienza, tecnologia e intrattenimento.

Per Bending Spoons si tratterebbe di un'acquisizione coerente con la propria strategia di consolidamento internazionale. La società, fondata nel 2013 da Luca Ferrari e oggi valutata 2,55 miliardi di dollari, conta oltre 300 milioni di utenti mensili e, negli ultimi anni, ha rilevato diverse realtà globali tra cui WeTransfer, Evernote, Issuu, StreamYard e, più di recente, Vimeo per 1,38 miliardi di dollari.