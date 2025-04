Hugging Face mette piede nella robotica umanoide: acquisita la francese Pollen Robotics

Hugging Face, nota piattaforma per lo sviluppo e la condivisione di modelli di intelligenza artificiale open source, ha acquisito Pollen Robotics, startup francese specializzata in robotica umanoide. L'operazione, il cui valore non è stato reso noto, segna il primo ingresso diretto dell'azienda nel mercato dell'hardware dedicato alla robotica.

Fondata nel 2016 a Bordeaux da Matthieu Lapeyre e Pierre Rouanet, Pollen Robotics si è distinta per il suo approccio open source alla progettazione robotica, con l'obiettivo di rendere i robot umanoidi più accessibili, personalizzabili e compatibili con modelli IA liberamente disponibili. Prima dell'acquisizione, la startup aveva raccolto 2,5 milioni di euro in finanziamenti da investitori, tra cui Bpifrance.

L'ingresso di Pollen nel perimetro di Hugging Face rappresenta un'espansione naturale di un rapporto nato con lo sviluppo di Reachy 2 - un robot umanoide open-source, progettato per la ricerca e l'educazione. Reachy 2 è attualmente in uso presso istituzioni accademiche come la Cornell University e la Carnegie Mellon University.

"La robotica sarà la prossima frontiera che l'intelligenza artificiale sbloccherà", ha dichiarato Thomas Wolf, cofondatore e chief scientist di Hugging Face. Per Wolf, i modelli IA più recenti, stanno accelerando rapidamente i progressi nel settore, e integrare l'IA in sistemi fisici rappresenta un passo chiave verso l'intelligenza artificiale generale.

Con l'ingresso di circa 20 membri del team di Pollen in Hugging Face, incluso il cofondatore Lapeyre, la sinergia si rafforza. "Fin dall'inizio abbiamo costruito Pollen Robotics con l'open source al centro, guidati dalla convinzione che i robot avranno un ruolo fondamentale nelle nostre vite - fungendo da interfaccia tra l'IA e il mondo fisico", ha spiegato Lapeyre.

Nel corso del 2024 e 2025, Hugging Face ha investito in modo crescente nella robotica. Dopo aver assunto Remi Cadene, ex ingegnere di Tesla per il progetto Optimus, ha lanciato LeRobot, una libreria open-source per la robotica, rapidamente diventata un riferimento nella comunità.

Con l'acquisizione, Hugging Face entra nel mondo della produzione e vendita diretta di hardware: Reachy 2 è acquistabile a 70.000 dollari, con la possibilità per gli sviluppatori di scaricarne il codice e proporre modifiche. L'obiettivo a lungo termine è rendere completamente open anche l'hardware, consentendo alla community di stampare in 3D parti robotiche e personalizzare i dispositivi.