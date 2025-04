Corsair VOID Wireless v2: audio posizionale e ottima autonomia per il gaming

Corsair lancia le nuove cuffie per i giocatori VOID Wireless v2, che abbiamo avuto modo di provare per qualche giorno e che puntano su audio immersivo e flessibilità nella connessione. Integrano driver custom da 50 mm, supporto Dolby Atmos su PC e Tempest 3D su PS5, doppia connettività wireless 2,4GHz e Bluetooth, e una batteria che garantisce fino a 70 ore di autonomia

Corsair introduce sul mercato VOID Wireless v2, un headset specificamente progettato per l'utenza appassionata di videogiochi e che ricerca prestazioni audio dettagliate unite a opzioni di connessione flessibili. Questo modello si inserisce nella famiglia VOID, che si migliora ormai da qualche generazione con aggiornamenti mirati a potenziare l'esperienza d'uso su diverse piattaforme. Le cuffie, infatti, sono compatibili con PC, Mac, PlayStation 5, Nintendo Switch e dispositivi mobili.

Componenti audio e prestazioni sonore

Al centro dell'esperienza sonora ci sono i driver audio custom in neodimio da 50 mm. Questi componenti sono calibrati per fornire un panorama sonoro dinamico e ad alta fedeltà, capace di restituire la profondità originale di colonne sonore, effetti ambientali e segnali acustici cruciali nel gioco. Le specifiche tecniche dichiarate per i driver indicano una risposta in frequenza che copre lo spettro da 20Hz a 20kHz, un valore standard per cuffie di questa categoria. L'impedenza si attesta a 32 Ohm, misurata a 1kHz, mentre la sensibilità raggiunge i 116dB, con una tolleranza di ± 3dB. Questi dati si traducono in una buona capacità di riproduzione del volume e una compatibilità elettrica con un'ampia gamma di sorgenti audio.

Audio posizionale: Dolby Atmos e Tempest 3D

Un elemento distintivo di VOID Wireless v2 è il supporto per le tecnologie di audio posizionale, sempre molto gradite dai giocatori, soprattutto per il contesto competitivo, ma non solo. Cuffie del genere, infatti, si rivelano ottime per tutte le fonti di intrattenimento, anche per i film con effetti uditivi avanzati e spazialità.

Su piattaforma PC, le cuffie implementano Dolby Atmos Spatial Audio. Questa tecnologia processa il suono per fornire una percezione tridimensionale e direzionale degli eventi sonori nel gioco, come passi, esplosioni o movimenti degli avversari. L'attivazione di Dolby Atmos avviene tramite l'applicazione Dolby Access, disponibile per il download sul Microsoft Store. Una volta installata, l'applicazione rileva automaticamente le cuffie (se il dongle wireless è connesso). Dolby Access offre preset audio e la possibilità di creare equalizzazioni personalizzate. L'abilitazione effettiva di Dolby Atmos per le cuffie si effettua dal menu Audio Spaziale nelle impostazioni audio di Windows.

Per gli utenti di PlayStation 5, inoltre, VOID Wireless v2 è compatibile con la tecnologia Tempest 3D AudioTech nativa della console. Per utilizzare questa funzione, è necessario collegare il dongle USB della cuffia alla PS5. Successivamente, nelle impostazioni audio della console si possono ascoltare campioni audio riprodotti a cinque diverse altezze virtuali e selezionare il profilo si che percepisce come più vicino al livello delle proprie orecchie, per ottimizzare l'effetto surround.

Microfono e Comunicazione

La comunicazione vocale è affidata a un microfono con pattern di cattura omnidirezionale. Questo tipo di microfono capta il suono da tutte le direzioni. Una caratteristica peculiare è l'integrazione con la tecnologia NVIDIA Broadcast, la quale interviene per sopprimere i rumori ambientali di fondo, con l'obiettivo di garantire che la voce dell'utente arrivi chiara ai compagni di squadra. Per questo si rivela fondamentale non solo per il creator che vuole fare broadcast, ma anche per le comunicazioni all'interno del team nel contesto competitivo. Le specifiche tecniche del microfono riportano un'impedenza di 2.2k Ohm, una risposta in frequenza che va da 100Hz a 10kHz (focalizzata sulla gamma vocale) e una sensibilità di -40dB (± 3dB). Inoltre, basta reclinare l'asticella del microfono per metterlo automaticamente in "Mute".

Connettività wireless

VOID Wireless v2 nascono come una soluzione completamente ottimizzata per le trasmissioni wireless. Le cuffie offrono due modalità di connessione senza fili. La prima è tramite un dongle USB che opera sulla banda a 2,4GHz, scelta perché in grado di fornire una connessione a bassa latenza ideale per il gaming su PC e console compatibili. La seconda opzione è la connettività Bluetooth, che aggiunge versatilità per l'uso con dispositivi mobili, Nintendo Switch o altri apparecchi che supportano questo standard. È possibile passare rapidamente tra la connessione 2,4GHz e quella Bluetooth tramite la pressione di un pulsante dedicato sull'headset. Una funzionalità interessante è la capacità di mantenere attive entrambe le connessioni (2,4GHz e Bluetooth) simultaneamente: questo permette, ad esempio, di ascoltare l'audio del gioco dal PC via dongle e contemporaneamente ricevere una chiamata o ascoltare musica dal proprio smartphone via Bluetooth.

La batteria integrata garantisce un'autonomia fino a 70 ore con una singola carica completa. Questo valore permette sessioni di gioco prolungate senza la necessità di ricariche frequenti. Per le situazioni in cui la batteria è scarica, è presente una funzione di ricarica rapida: collegando le cuffie via USB per 15 minuti, si ottengono circa 6 ore aggiuntive di autonomia. La connessione USB serve solamente alla ricarca, mentre le cuffie funzionano esclusivamente in wireless.

Comfort e design

Il design di VOID Wireless v2 mira a bilanciare prestazioni e comfort per lunghe sessioni d'uso. I padiglioni auricolari utilizzano imbottiture in memory foam, un materiale che si adatta alla forma dell'orecchio, rivestite in tessuto microfibra traspirante per limitare l'accumulo di calore.

L'archetto presenta anch'esso un'imbottitura, mentre il peso complessivo della cuffia è di 303 grammi, un valore che, unito ai materiali scelti, incrementa sensibilmente il comfort generale.

Le dimensioni fisiche sono 105 mm (Lunghezza) x 170 mm (Larghezza) x 193 mm (Altezza). Le cuffie sono disponibili in due varianti di colore: nero e bianco.

Software iCUE e personalizzazione

Per la gestione avanzata delle cuffie su PC, è necessario installare il software CORSAIR iCUE, a cui sono ormai abituati tutti gli utenti che hanno familiarità con Corsair, soprattutto per poter gestire le diverse opzioni di personalizzazione che mette a disposizione. È possibile regolare le impostazioni dell'equalizzatore (EQ) audio tra profili preimpostati o curve EQ personalizzate per adattare il suono ai propri gusti o al tipo di contenuto. iCUE gestisce anche l'illuminazione RGB presente sulle cuffie e permette di sincronizzarla con altri dispositivi Corsair compatibili.

Una funzione specifica è quella relativa alle "Key Assignments". VOID Wireless v2 include un pulsante "Custom" sul padiglione. Tramite iCUE, è possibile riassegnare la funzione di questo pulsante: se di default permette di scorrere tra i preset dell'equalizzatore salvati, gli utenti possono scegliere di assegnare altre azioni, come ad esempio "Mute On/Off" per il microfono, i controlli multimediali, l'avvio di determinate applicazioni o macro configurabili tramite iCUE. Per farlo, si accede alla sezione "Key Assignments" in iCUE, si crea una nuova assegnazione scegliendo il tipo di azione desiderata (es. "Mute Mic") e si associa questa azione alla pressione del pulsante "Custom". È possibile creare più assegnazioni, ma solo una può essere attiva per il pulsante "Custom" in un dato momento; l'assegnazione attiva è indicata da un'icona specifica nel software.

In definitiva, le VOID Wireless v2 assicurano l'ottima qualità audio a cui ci hanno abituato le soluzioni Corsair, con un ottimo audio posizionale e comunicazioni cristalline attraverso il microfono. Meraviglia soprattutto il peso molto ridotto di queste cuffie e il comfort che riescono a restituire grazie al funzionamento wireless, il quale cambierà le abitudini dell'utente e gli renderà molto difficile tornare indietro a una soluzione con cavo.

Le cuffie si possono acquistare tramite il webstore Corsair, mentre il prodotto è coperto da una garanzia di due anni fornita da Corsair, supportata dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico del produttore. Il prezzo suggerito per il mercato europeo è di €119,99, tasse incluse, per niente elevato se lo si confronta al prezzo di altre cuffie premium con queste caratteristiche.