DAZN ci riprova: piano Full a meno di 20 al mese, ma solo per utenti selezionati

DAZN lancia una nuova promo flash riservata a utenti selezionati: fino al 20 ottobre è possibile attivare il piano Full a 19,99 al mese per 12 mesi, senza vincoli. L'offerta è destinata a chi ha un account inattivo.

DAZN ci riprova con una nuova promo flash riservata a utenti selezionati. Fino al prossimo 20 ottobre, infatti, è possibile attivare il piano Full con un costo ridotto a 19,99€ al mese per 12 mesi ma senza alcun vincolo di permanenza. Nel frattempo, l'azienda sta inviando delle richieste di indennizzo agli utenti che hanno utilizzato servizi IPTV illegali.

Un'offerta per pochi

Il piano Full permette l'accesso a tutti i contenuti dell'abbonamento DAZN e ha un costo di 44,99€al mese scegliendo il piano mensile (con possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso) oppure di 34,99€ al mese puntando sul piano annuale con pagamento mensile.

L'offerta flash in corso permette, invece, di attivare DAZN Full con un costo ridotto a 19,99€ al mese per 12 mesi ma scegliendo il piano mensile e, quindi, senza l'obbligo di mantenere l'abbonamento attivo per un anno intero.

L'offerta in questione è valida solo per gli utenti selezionati e, in particolare, per chi ha un account ma non ha un abbonamento attivo. Non è detto, però, che tutti gli utenti con queste caratteristiche possano accedere all'offerta.

Per verificare la disponibilità della promo vi basta accedere a DAZN ed effettuare il login con il vostro account. Un pop-up vi confermerà la possibilità di accedere alla promozione che, come sottolineato in apertura, resterà disponibile fino al 20 ottobre.

Si tratta di un nuovo modo con cui la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport prova a conquistare nuovi utenti dopo aver lanciato il piano MyClubPass e aver scontato a più riprese il piano Full.