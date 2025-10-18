ASUS ProArt PA32KCX: ecco a voi il primo monitor professionale al mondo 8K mini LED HDR

ASUS ha annunciato la disponibilità di ProArt PA32KCX entro ottobre 2025. Il monitor 8K HDR Mini-LED da 32 pollici offre 4032 zone di local dimming, fino a 1200 nit di luminosità, colorimetro motorizzato integrato e supporto a Calman e ColourSpace

ASUS ha annunciato la disponibilità del nuovo monitor ProArt PA32KCX, il suo monitor professionale di punta. Pensato per coloristi, video editor e creatori di contenuti, PA32KCX è il primo monitor 8K HDR Mini-LED al mondo, progettato per offrire prestazioni visive e una precisione cromatica senza compromessi.

8K su 32 pollici: dettaglio estremo per la creazione professionale

Il pannello 8K (7680 x 4320) da 32 pollici raggiunge una densità di 275 pixel per pollice, oltre il doppio di un 4K della stessa diagonale. Questo garantisce testi più nitidi e immagini più dettagliate, con uno spazio di lavoro fino al 300% superiore rispetto ai display UHD standard. La nuova tecnologia Mini-LED utilizza un profilo di luce ottimizzato che riduce aloni e artefatti visivi per un'illuminazione uniforme ed estremamente precisa, anche durante le transizioni più rapide.

Il pannello, infatti, integra 4032 zone di local dimming gestite da chip di controllo indipendenti. La luminosità raggiunge i 1200 nit di picco e 1000 nit di luminosità sostenuta a schermo pieno, senza limiti di patch parziali. La tecnologia ASUS Smart HDR, inoltre, assicura compatibilità con Dolby Vision, HDR10 e HLG, offrendo un’ampia versatilità per contenuti broadcast, streaming e cinematografici.

In particolare, si tratta di un pannello IPS a 10 bit reali capace di riprodurre 1,07 miliardi di colori con copertura del 95% Adobe RGB, 97% DCI-P3, 100% sRGB e 100% Rec.709. Ogni unità è pre-calibrata di fabbrica con Delta E, utilizzando un processo a tre fasi e una verifica con tecnologia ASUS Advanced Grayscale Tracking.

Il colorimetro motorizzato integrato si attiva automaticamente quando necessario e può eseguire l'autocalibrazione indipendente direttamente dal sistema operativo. Gli utenti possono programmare la calibrazione in orari specifici tramite OSD, anche durante le ore di inattività.

La tecnologia ProArt Calibration salva i profili colore direttamente nella memoria integrata del monitor così da passare da un dispositivo all'altro senza dover riconfigurare le impostazioni. È compatibile con i software professionali Calman e Light Illusion ColourSpace, e supporta anche ASUS Auto Calibration e Self-Calibration.

Grazie a ProArt Color Center, è possibile gestire più monitor in rete con calibrazione e controllo centralizzati.

Per quanto concerne la connettività, ProArt PA32KCX dispone di due porte Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 e due HDMI 2.1. Una delle porte Thunderbolt offre anche il Power Delivery fino a 96W, mentre l’altra consente il collegamento a cascata di più display.

Il KVM switch integrato permette di controllare due computer con medesimi tastiera e mouse, mentre le modalità Picture-by-Picture e Picture-in-Picture forniscono la visualizzazione fino a quattro sorgenti simultaneamente.

L’illuminazione ambientale automatica e il sensore di prossimità regolano la luminosità del display in base alle condizioni di luce o alla presenza dell’utente, ottimizzando sia la visione che il consumo energetico.

Infine, il monitor è accompagnato da un supporto completamente regolabile in altezza, inclinazione e rotazione che dispone anche della modalità pivot per i progetti verticali.

La disponibilità è stata annunciata per ottobre 2025, insieme a un abbonamento trimestrale gratuito per Adobe Creative Cloud – riservato a mercati selezionati. Al momento, però, ASUS non ha ancora comunicato il prezzo del nuovo monitor.