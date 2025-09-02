Amazon, il TAR del Lazio riduce la maxi-multa antitrust da 1,13 miliardi di euro

Un nuovo capitolo si aggiunge alla vicenda che vede Amazon contrapposta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio ha infatti deciso di ridurre la maxi-sanzione da 1,13 miliardi di euro inflitta al colosso statunitense nel 2021 per abuso di posizione dominante nel settore della logistica per l'e-commerce in Italia.

Il TAR ha confermato le conclusioni di fondo dell'Autorità, ritenendo fondate le contestazioni mosse ad Amazon, ma ha giudicato eccessiva la maggiorazione del 50% applicata nel calcolo della multa. Secondo i giudici, tale incremento non era adeguatamente motivato e deve quindi essere riconsiderato.

La sentenza non indica l'importo preciso della sanzione rivista. Tuttavia, rimuovendo la maggiorazione contestata, la cifra si attesterebbe intorno ai 750 milioni di euro, stando a calcoli riportati da Reuters. Si tratterebbe comunque di una delle più pesanti multe comminate a una big tech in Europa.

Amazon ha replicato sottolineando come oltre la metà delle vendite annuali sulla sua piattaforma in Italia provenga da piccole e medie imprese (PMI). Secondo l'azienda, circa 20.000 PMI italiane utilizzano il marketplace, incluse realtà che gestiscono in autonomia la logistica, e beneficiano degli investimenti continui della società per sostenere la loro crescita.

La riduzione della sanzione rappresenta un parziale successo per Amazon, che resta però vincolata al riconoscimento delle responsabilità accertate dall'AGCM in materia di concorrenza.