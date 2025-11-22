Amazon, i tagli hanno colpito soprattutto gli ingegneri: l'intelligenza artificiale avanza

Sono emersi maggiori dettagli sui 14.000 licenziamenti annunciati da Amazon nelle scorse settimane: colpiti in modo particolare ingegneri e altre figure che, nell'ambito della nuova strategia di Andy Jassy, possono essere sostituiti dall'intelligenza artificiale.

Il taglio di oltre 14.000 posizioni in tutto il mondo da parte di Amazon torna in auge con il deposito dei documenti ufficiali che dettagliano l'intervento negli Stati Uniti: quasi il 40% dei 4.700 ruoli eliminati negli stati di Washington, New York, New Jersey e California fanno capo all'area ingegneristica di Amazon.

Un dato, riportato dalla CNBC, che evidenzia come la parte più tecnica dell'azienda sia quella maggiormente interessata dalla revisione organizzativa. E non può che venire da pensare all'impatto dell'intelligenza artificiale.

Secondo la documentazione, i tagli hanno coinvolto un ventaglio ampio di profili, ma con un impatto marcato sugli SDE II, gli ingegneri software di livello intermedio. Una scelta che segue la tendenza del settore, dove la diffusione di strumenti di coding assistito - inclusa la soluzione interna di Amazon, Kiro - sta modificando la domanda di competenze e la distribuzione dei ruoli.

Il CEO Andy Jassy ha più volte sottolineato come l'obiettivo principale sia ridurre la complessità interna, eliminare i livelli organizzativi considerati superflui e accelerare i processi decisionali. L'azienda mira a "operare come la più grande startup del mondo", puntando su una struttura più agile e su un modello di sviluppo meno frammentato.

Le recenti dichiarazioni di Beth Galetti, a capo dell'HR, suggeriscono inoltre come Amazon consideri l'attuale generazione di intelligenza artificiale come un fattore trasformativo che richiede risorse riallocate in modo più mirato. Nonostante l'azienda neghi che l'AI sia la causa principale dei licenziamenti, è evidente che il ridisegno delle priorità favorisce proprio le aree legate all'intelligenza artificiale.

Anche i settori più creativi ed emergenti non sono rimasti indenni. La divisione videogiochi ha subito "riduzioni significative", in particolare negli studi di Irvine e San Diego, con tagli a designer, artisti e producer. Contestualmente, Amazon ha sospeso parte dei progetti AAA, inclusi quelli legati ai titoli MMO, segmento su cui l'azienda aveva investito negli ultimi anni.

Ulteriori interventi hanno toccato il team di visual search, responsabile di strumenti come Amazon Lens e Lens Live, servizi basati su AI per la ricerca visiva di prodotti. Anche in questo caso, software engineer, applied scientist e figure QA sono risultati tra i ruoli più colpiti. Non meno rilevante il ridimensionamento della divisione advertising, dove oltre 140 posizioni in area marketing e vendite sono state eliminate.

Secondo indiscrezioni, Amazon prevede un'ulteriore fase di tagli a gennaio (rumor parlavano di 30.000 allontanamenti), segno che la trasformazione interna non è ancora conclusa.