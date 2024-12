Samsung Galaxy Watch e Apple Watch in offerta: ecco i modelli con i prezzi migliori, a partire da circa 200

Samsung Galaxy Watch

Per quanto riguarda il mondo Samsung Galaxy Watch, invece, oggi sono ottimi i modelli di precedente generazione. Anche perché propongono molte delle caratteristiche dei modelli attuali, oltre che l'eleganza e la flessibilità di utilizzo.

Attenzione, quindi, al sempre ottimo Galaxy Watch 5 Pro 45mm, in versione Bluetooth e anche in versione LTE, così come ai Watch 6 Classic, sempre LTE. In particolare, è appena sceso il Watch6 Classic LTE 43mm , da valutare con attenzione!

Ora è in offerta il modello Watch FE 40mm più economico . Rispetto agli altri smartwatch qui presenti ha un hardware leggermente meno avanzato in termini di processore e memoria con Bluetooth 5.0. L'offerta è ora disponibile per i colori Black, Silver e Pink Gold, ma lo smartwatch in colore nero è ora quello più conveniente.

Inoltre, ci sono diversi sconti decisamente interessanti sui nuovissimi Samsung Galaxy Watch7 nella versione Bluetooth, che non richiedono quindi lo smartphone per la connessione a internet. I Galaxy Watch sono in tutti i casi dispositivi di grande qualità che offrono una gamma di sensori per monitorare diverse metriche di salute, come la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno, il livello di stress, e il conteggio dei passi. Alcuni modelli offrono anche il monitoraggio dell'elettrocardiogramma (ECG) e della pressione sanguigna.

Oggi sono in offerta i Samsung Galaxy Watch7 in versione Bluetooth, di dimensioni generose con cassa da 40 millimetri, e Ghiera Touch in Alluminio. Il modello più interessante è ora quello nel colore Green, visto che normalmente costa 319€ .

Anche se non sono in offerta, potrebbe essere conveniente orientarsi anche sugli altri, e sempre bellissimi, Samsung Galaxy Watch Ultra e Galaxy Watch7. Galaxy Watch Ultra rappresenta una risposta diretta all'Apple Watch Ultra, con caratteristiche e design che richiamano il dispositivo di Cupertino. Tuttavia, il Galaxy Watch Ultra si distingue significativamente dai precedenti wearable di Samsung, così come il Watch 7.

Apple Watch

Per quanto riguarda il mondo Apple, ecco alcuni esempi di Apple Watch a prezzo super scontato!

Se vi interessa semplicemente entrare nel mondo Apple Watch oggi costa pochissimo il modello SE di seconda generazione con cassa da 44 millimetri o 40 millimetri. Diversi colori in offerta. Ma occhio anche a questa interessante offerta sul nuovo Apple Watch Series 10, anche qui in diversi colori, e prestando attenzione al fatto che uno dei due modelli in offerta ha supporto Cellular (ovvero si connette a internet senza bisogno di avere l'iPhone vicino) e l'altro no.

Apple Watch Series 10 si distingue come il più sottile mai realizzato da Apple, con uno spessore di soli 9,7 mm, grazie a una riprogettazione interna che ha coinvolto anche il sistema degli altoparlanti e ridotto il loro ingombro del 30%. Il dispositivo vanta il display più grande mai visto su un Apple Watch, superando anche Apple Watch Ultra, con uno schermo OLED che offre maggiore luminosità, angoli di visione più ampi e supporto per la modalità always-on con aggiornamenti ogni secondo.