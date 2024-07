Ecco quali sono i Samsung Galaxy Watch con i prezzi migliori ora: qualità, eleganza e performance senza svenarsi

Su Amazon si vanno affari veri con gli gli ottimi smartwatch Samsung Galaxy in diverse versioni! Vediamo tutti quelli in offerta (alcuni hanno prezzi pazzeschi), in modo da poter scegliere il più adatto, anche per un regalo.

Ci sono veramente tanti modelli di Samsung Galaxy Watch in offerta su Amazon. Li mettiamo in ordine, in modo da capire meglio quale può essere il più adatto alle vostre esigenze. Partiamo dai 6, ma segnaliamo anche quelli di precedente generazione visti i prezzi.

Ecco Galaxy Watch 6 nella versioni da 40mm con LTE e non. Un bel risparmio rispetto ad altri periodi per uno smartwatch molto elegante con tante funzionalità interessanti come monitoraggio del sonno, composizione corporea e monitoraggio cardiaco. Non solo utili, ma anche eleganti e perfetti esteticamente, ottimi anche per un regalo!

Attenzione però anche al sempre ottimo Galaxy Watch 5 Pro 45mm, in versione Bluetooth, così come al Watch 4 Classic, sempre Bluetooth. C'è anche il modello Watch FE 40mm più economico . Rispetto agli altri smartwatch qui presenti ha un hardware leggermente meno avanzato in termini di processore e memoria con Bluetooth 5.0. Detto questo, è un modo ottimo per entrare nel mondo Samsung Galaxy Watch spendendo poco.

I Galaxy Watch offrono una gamma di sensori per monitorare diverse metriche di salute, come la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno, il livello di stress, e il conteggio dei passi. Alcuni modelli offrono anche il monitoraggio dell'elettrocardiogramma (ECG) e della pressione sanguigna.