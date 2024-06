ASUS ROG Ally X: al Computex una nuova versione della console portatile

Asus è stata una delle prime realtà a proporre sul mercato un nuovo concetto di console portatili, equipaggiate con hardware e software PC per portare il gaming Windows ad una dimensione mobile. Al Computex Taipei 2024 troviamo ROG Ally X, la nuova versione della console ROG Ally originale che porta alcune modifiche pur mantenendo alcuni punti fermi: schermo, e processore (Z1 Extreme di AMD) sono gli stessi della precedente versione.

Tra le novità invece troviamo una progettazione di scocca e grilletti con maggior attenzione all'ergonomia per garantire un miglior controllo e distribuzione del peso, e conseguente minor affaticamento. Sotto la scocca troviamo 24GB di memoria invece dei 16GB della versione precedente e una batteria di maggior capacità, di 80Wh, per sessioni di gioco in mobilità più prolungate. Infine la scocca che da bianca diventa nera e due porte USB-C di cui una Thunderbolt 4. Il prezzo è di 899 Euro e la disponibilità, per il mercato italiano, è prevista per l'estate.