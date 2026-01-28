Il kernel Linux si prepara al 'dopo Torvalds': definita una procedura di emergenza per la gestione del repository principale

Lo sviluppo del kernel Linux è da sempre uno dei progetti open source più distribuiti e complessi al mondo: oltre 100 maintainer lavorano in modo coordinato, ciascuno incaricato di gestire la propria parte di codice. L'ultimo passaggio, però, resta centralizzato ed è rappresentato dall'integrazione delle modifiche nel repository principale (mainline), un compito storicamente svolto da Linus Torvalds.

Ed è di questo ultimo ma fondamentale passaggio che la comunità si sta occupando, ben sapendo che l'età di molte persone di alto profilo, Torvalds compreso, ormai avanza. Come già dimostrato in passato - in particolare durante il rilascio del kernel 4.19 nel 2018 - esistono figure in grado di assumere temporaneamente questo ruolo quando necessario. Tuttavia, la comunità ha ora formalizzato una procedura nel caso in cui i maintainer del repository principale dovessero diventare indisponibili o non più disposti a svolgere questo compito, e non fossero in grado di gestire una transizione ordinata.

Linus Torvalds accanto a Bill Gates (qui ulteriori dettagli)

Il documento stabilisce un piano chiaro e con tempistiche stringenti. Entro 72 ore dall'emergere del problema, l'ultimo organizzatore del Maintainers Summit - o, in alternativa, il presidente del Technical Advisory Board (TAB) della Linux Foundation - dovrà avviare una discussione coinvolgendo gli invitati all'ultimo summit dei maintainer. Verrà quindi organizzato un incontro, online o in presenza, con l'obiettivo di massimizzare la partecipazione.

Nel caso in cui non si sia tenuto alcun Maintainers Summit negli ultimi 15 mesi, sarà il TAB a determinare chi dovrà prendere parte alla riunione. Gli invitati potranno inoltre coinvolgere altri maintainer ritenuti necessari per affrontare la situazione.

Il meeting, presieduto dall'organizzatore designato, avrà il compito di valutare le opzioni per la gestione futura del repository principale del kernel, con l'obiettivo dichiarato di tutelare la salute a lungo termine del progetto e della sua comunità. Entro due settimane, un rappresentante del gruppo dovrà poi comunicare i prossimi passi all'intera comunità tramite la mailing list [email protected].

La Linux Foundation, sotto la guida del TAB, si impegnerà infine a fornire il supporto necessario per attuare e implementare il piano delineato.