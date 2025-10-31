La Corea del Sud si mette nelle mani di NVIDIA per diventare una potenza mondiale dell'intelligenza artificiale

La Corea del Sud accelera la propria trasformazione in potenza globale dell'intelligenza artificiale grazie a una partnership strategica con NVIDIA. Samsung, Hyundai, SK Group e NAVER stanno costruendo "AI factory" da decine di migliaia di GPU Blackwell per settori che spaziano dall'automotive alla produzione di semiconduttori, fino alle reti 6G e alla robotica.

NVIDIA ha annunciato una collaborazione con il governo sudcoreano per potenziare la capacità nazionale di calcolo AI con oltre 250.000 GPU distribuite tra cloud sovrani e fabbriche di intelligenza artificiale. L'obiettivo è sostenere la crescita economica abilitata dall'AI nei settori strategici del Paese - automotive, manifattura e telecomunicazioni - consolidando la posizione della Corea come uno dei principali hub globali per l'innovazione.

Jensen Huang, CEO e fondatore di NVIDIA, ha sottolineato come "l'infrastruttura di calcolo accelerato diventi una risorsa essenziale per le economie moderne, al pari di energia e banda larga". Il vice primo ministro e ministro della Scienza e ICT, Bae Kyung-hoon, ha aggiunto che questa collaborazione rappresenta un passo cruciale per fare della Corea "una delle prime tre potenze mondiali nell'intelligenza artificiale".

Jay Y Lee (Samsung), Chung Euisun (Hyundai) e Jensen Huang (NVIDIA) a cena a Seoul - crediti: Korea & Yonhap News

Il piano, annunciato durante il vertice APEC a Seoul, prevede un'iniziale distribuzione di 13.000 GPU NVIDIA Blackwell attraverso NAVER Cloud, NHN Cloud e Kakao Corp., che cresceranno fino a 50.000 unità nei prossimi anni. L'iniziativa include anche la creazione del Korea National AI Computing Center, punto di riferimento per università, startup e istituti di ricerca che potranno sviluppare modelli linguistici e applicazioni proprietarie basate su dati locali.

Parallelamente, NVIDIA collabora con Samsung, SK Telecom, ETRI, KT, LGU+ e Yonsei University per la realizzazione di infrastrutture AI-RAN e 6G, con l'obiettivo di ridurre i costi computazionali e migliorare l'efficienza energetica dei dispositivi attraverso l'elaborazione distribuita su rete.

Hyundai Motor Group: fabbriche e mobilità connesse dall'intelligenza artificiale

Il gruppo Hyundai Motor e NVIDIA hanno annunciato a una nuova fase della loro collaborazione orientata allo sviluppo della cosiddetta "Physical AI", una convergenza tra intelligenza artificiale e sistemi fisici per mobilità, smart factory e semiconduttori.

L'iniziativa prevede la creazione di un'AI factory basata su 50.000 GPU NVIDIA Blackwell e investimenti complessivi per 3 miliardi di dollari, con il supporto del governo sudcoreano.

Il piano include la nascita di un NVIDIA AI Technology Center, di un Hyundai Physical AI Application Center e di data center regionali, destinati ad accelerare la formazione di talenti e la ricerca locale. Hyundai utilizzerà le piattaforme Omniverse, Cosmos e NVIDIA DRIVE AGX Thor per realizzare gemelli digitali dei propri stabilimenti, simulare scenari di guida autonomi e sviluppare sistemi di sicurezza e assistenza avanzati.

Grazie ai modelli Nemotron e al software NeMo, Hyundai svilupperà modelli linguistici proprietari per l'aggiornamento continuo delle funzionalità di bordo, dalle interfacce conversazionali ai sistemi infotainment intelligenti. Con questa collaborazione, Hyundai intende trasformare le proprie auto e fabbriche in un ecosistema interconnesso e adattivo, segnando un nuovo standard per la mobilità del futuro.

SK Group: fabbriche di AI e memoria avanzata per la nuova industria dei semiconduttori

Anche SK Group ha stretto un accordo strategico con NVIDIA per costruire un'AI factory da oltre 50.000 GPU, destinata a potenziare la ricerca e la produzione di semiconduttori, nonché a offrire servizi GPU-as-a-Service per aziende e istituzioni.

Il progetto, guidato da SK hynix e SK Telecom, sarà operativo entro il 2027 e fungerà da motore per la digitalizzazione industriale della Corea.

SK hynix utilizzerà la piattaforma CUDA-X e il framework PhysicsNeMo per simulazioni fisiche accelerate nella progettazione dei chip, riducendo drasticamente i tempi di sviluppo. L'azienda sta inoltre costruendo fabbriche digitali gemelle basate su NVIDIA Omniverse e server RTX PRO 6000 Blackwell, con l'obiettivo di realizzare impianti autonomi e auto-ottimizzanti.

Parallelamente, SK Telecom lancerà un cloud industriale alimentato da GPU Blackwell per supportare startup, enti pubblici e industrie impegnate nello sviluppo di digital twin e robotica. Attraverso i microservizi NVIDIA NIM e la suite AI Enterprise, verranno sviluppati agenti AI dedicati a oltre 40.000 dipendenti SK hynix, a supporto della produttività e dell'automazione dei processi.

Samsung: AI e semiconduttori si fondono nella nuova era della produzione intelligente

Con una collaborazione che dura da oltre 25 anni, Samsung e NVIDIA estendono la loro partnership per unire capacità produttiva e intelligenza artificiale in una AI factory da 50.000 GPU.

Il progetto mira a integrare il calcolo accelerato direttamente nei processi di produzione dei semiconduttori, riducendo i tempi di progettazione e aumentando l'efficienza operativa grazie a una stretta connessione tra dati, macchinari e algoritmi predittivi.

Samsung, inoltre, sta usando la piattaforma NVIDIA Omniverse per creare gemelli digitali dei propri impianti globali, abilitando manutenzione predittiva, simulazione fisica e decision making in tempo reale.

In aggiunta, l'integrazione della libreria cuLitho all'interno del sistema di litografia OPC ha permesso di ottenere prestazioni 20 volte superiori nei carichi computazionali di simulazione e verifica.

L'azienda coreana utilizza inoltre le GPU RTX PRO 6000 Blackwell e i framework Isaac Sim e Cosmos per accelerare lo sviluppo di robot industriali e umanoidi, supportati dalla piattaforma Jetson Thor per l'elaborazione AI al bordo. Con questa infrastruttura, Samsung punta a creare fabbriche completamente autonome e a estendere l'uso dell'intelligenza artificiale all'intera catena produttiva, dai chip agli smartphone.