160 campi da calcio di server: l'impatto dei nuovi datacenter a Milano

Il panorama delle infrastrutture digitali italiane conferma una polarizzazione sempre più marcata verso il capoluogo lombardo. Secondo la prima mappatura sistematica condotta da ProdAction (progetto di ricerca del Politecnico di Milano), la Città Metropolitana di Milano si attesta come il cuore pulsante del settore, ospitando la maggioranza delle strutture regionali e una quota preponderante della capacità computazionale nazionale.

L'analisi, presentata durante la conferenza internazionale "Datascapes", fotografa una situazione di netta predominanza:

Distribuzione regionale: In Lombardia sono censiti 49 datacenter, di cui ben 33 (pari al 67%) sono localizzati nell'area milanese , distribuiti su 32 comuni.

, distribuiti su 32 comuni. Capacità nazionale: I siti milanesi esprimono una potenza nominale di circa 414 MW, dato che rappresenta il 68% dell'intera infrastruttura italiana (stimata in circa 200 strutture totali).

(stimata in circa 200 strutture totali). Evoluzione dimensionale: Si osserva un salto di scala tecnologico. Se i datacenter storici operano mediamente sotto i 10 MW, le strutture in costruzione vantano medie di 30 MW, mentre i progetti in fase di valutazione raggiungono punte di 300 MW.

Le proiezioni per i prossimi anni indicano una crescita esponenziale. Entro il biennio 2028-2029 è prevista l'apertura di 10 nuovi siti, che porteranno un incremento di 318 MW, raddoppiando di fatto la potenza attualmente esistente. Considerando anche i 23 progetti oggi al vaglio degli enti locali e sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), entro il 2030 il sistema potrebbe beneficiare di quasi 1 GW di potenza aggiuntiva. Questa tendenza segna il passaggio definitivo verso grandi complessi multi-edificio ad alta densità energetica.

Il coordinatore del progetto, Eugenio Morello, e le ricercatrici Cristiana Mattioli e Alice Franchina hanno evidenziato come questa espansione sollevi questioni critiche legate al consumo di suolo e alla gestione urbanistica.

Sebbene circa 20 progetti riguardino la riqualificazione di aree dismesse, resta significativa la quota di nuovi impianti su aree "greenfield" (mai urbanizzate). Questi ultimi rappresentano il 39% dei nuovi progetti ma occupano il 53% delle superfici totali previste, circa 120 ettari complessivi.

Parallelamente, emerge un crescente divario tecnologico nazionale. Mentre l'area romana mostra segnali di dinamismo con circa 20 strutture, vaste aree del Paese rimangono quasi totalmente sprovviste di infrastrutture di questo tipo, delineando uno sviluppo digitale a velocità variabile.