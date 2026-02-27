Una parte del razzo spaziale SpaceX Starship lanciato a maggio 2025 è stato trovato sulle coste del Madagascar

In Madagascar a dicembre 2025 è stato ritrovato un componente del razzo spaziale Starship (Ship 35) lanciato a maggio dello scorso anno. Solo alcuni giorni fa è emersa la notizia e SpaceX ha preso contatto con la popolazione locale.

Il prossimo lancio di Starship da parte di SpaceX è attualmente previsto non prima del 7 aprile e sarà la prima volta che volerà una versione di terza generazione che porterà moltissime novità e che Elon Musk spera possa finalmente incrementare la cadenza di lancio per puntare all'operatività. Nel frattempo, alcuni giorni fa, è emerso come un componente di Starship sarebbe arrivato sulle coste del Madagascar venendo recuperato da alcuni pescatori locali.

Secondo quanto riportato su Facebook quello che sembra essere un header tank (un -relativamente- piccolo serbatoio superiore utilizzato dal vettore statunitense) sarebbe stato recuperato sulle coste dell'isola africana nella zona di Tambohorano. Si tratterebbe di un componente di Ship 35, lo stadio superiore di Starship impiegato durante Flight 9, la missione suborbitale avvenuta alla fine di maggio 2025.

Un componente di Starship è arrivato in Madagascar

Le informazioni date dai pescatori indicherebbero che il componente del razzo spaziale sarebbe stato rinvenuto inizialmente a dicembre 2025 e poi conservato finora nel caso il proprietario li avesse contattati per recuperarlo. Dopo che l'informazione si è diffusa e le immagini sembravano richiamare proprio un componente del razzo spaziale Starship, SpaceX (che ha confermato di essere la proprietaria) ha inviato due ingegneri (contractor sudafricani) per esaminare quella parte e prendere una decisione su quale sarà la soluzione migliore per il suo smaltimento.

Una delle possibilità è che se SpaceX non recupererà l'header tank gli abitanti di Tambohorano potranno entrarne legalmente in possesso rendendolo un monumento-attrazione per il paese. Le leggi del Madagascar, come quelle internazionali prevedono per gli oggetti spaziali che ricadono su una nazione differente rispetto a quella di origine che l'oggetto debba essere riconsegnato all'agenzia o alla società proprietaria.

È necessario però considerare che questo serbatoio è di una versione "vecchia" di Starship. Se questo elemento non è più considerato critico per la sicurezza nazionale (ricadendo sotto ITAR) SpaceX potrebbe perdere tempo e soldi per recuperare quello che non sarebbe più hardware utile per analisi o in caso di spionaggio industriale da parte di altre realtà.