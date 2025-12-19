SpaceX ha annunciato che un satellite Starlink ha avuto un problema in orbita, cause ancora da chiarire

Nelle scorse ore SpaceX ha annunciato che uno dei suoi satelliti Starlink ha riscontrato un'anomalia che ha comportato il cambiamento dell'orbita e la perdita di alcuni componenti. La società sta cercando le cause e applicando alcune correzioni.

Starlink è la più grande costellazione satellitare mai realizzata che conta poco meno di 10800 satelliti lanciati mentre in orbita sono effettivamente presenti 9357 unità (delle quali 9347 funzionanti). Si tratta di una divisione molto remunerativa per SpaceX che, un tempo, progettava di scorporarla per poterla quotare sui mercati, piano successivamente modificato e che ora prevede di quotare l'intera società per il prossimo anno.

Nonostante i progressi tecnologici, le problematiche in orbita bassa terrestre (LEO) sono molte e stanno aumentando al crescere dei satelliti. Recentemente un dirigente di SpaceX si era lamentato con la Cina per una gestione non corretta di alcuni satelliti mentre ora è la società statunitense ad annunciare un problema con un satellite Starlink.

Secondo quanto riportato da SpaceX, il 17 dicembre il satellite Starlink 35956 ha riscontrato un'anomalia che ha comportato la perdita delle comunicazioni con il veicolo a 418 km di quota. Pur non essendoci ancora dettagli su quale sia la causa principale, sappiamo che il problema ha comportato lo sfiato del serbatoio con il propellente, un rapido decadimento orbitale di circa 4 km oltre al rilascio di alcune componenti che sono state subito tracciate dai sistemi dedicati alla rilevazione dei detriti spaziali.

SpaceX si è subito coordinata con la Space Force e con la NASA per intraprendere tutte le azioni necessarie a evitare ulteriori problemi. Secondo le informazioni, il satellite Starlink coinvolto non è andato distrutto ma starebbe ruotando su sé stesso e rientrerà nell'atmosfera terrestre entro poche settimane.

La variazione di altitudine del satellite coinvolto (fonte)

I calcoli hanno mostrato come la traiettoria del satellite lo porterà presto al di sotto della Stazione Spaziale Internazionale non rappresentando quindi un rischio per equipaggio e strutture. SpaceX ha dichiarato che "i nostri ingegneri stanno lavorando rapidamente per individuare la causa principale e mitigare la fonte dell'anomalia e sono già in procinto di implementare nei nostri veicoli un software che aumenta la protezione contro questo tipo di eventi".

Con la crescita del numero di satelliti in orbita sarà sempre più importante implementare una serie di azioni a livello internazionale per ridurre i rischi ed evitare una sindrome di Kessler. Alcuni passi in avanti sono stati fatti nel corso degli anni ma servirebbero ulteriori direttive internazionali che tutte le nazioni e gli operatori dovrebbero seguire, in particolare per l'orbita bassa e quella media.