Roscosmos: RSC Energia smentisce la crisi ma un ex-dirigente parla di problemi che risalgono ad anni prima

Le difficoltà di RSC Energia potrebbero compromettere i piani di futuri della Russia nello Spazio e le prospettive di crescita di Roscosmos. I problemi risalirebbero a diversi anni fa e sarebbero frutto di una gestione non corretta.

Negli scorsi giorni è stata diffusa la notizia secondo la quale RSC Energia, società fondamentale per il settore spaziale russo e sotto la supervisione di Roscosmos, sarebbe afflitta da gravi problemi economici. La storia era nata da un messaggio ai dipendenti del CEO della società russa Igor Maltsev che avrebbe sottolineato le difficoltà finanziarie della società che avrebbe potuto essere venduta a un privato per cercare di non interromperne l'attività.

Questa vicenda ha fatto "il giro del Mondo" in quanto RSC Energia è una parte fondamentale per il proseguo delle operazioni di Roscosmos. L'agenzia gestisce infatti i voli con equipaggio verso la ISS, ma anche la futura ROS e non solo. A riprendere la questione è arrivato un ex-dirigente, Nikolay Sevastyanov, che è stato Presidente della società nel periodo 2005-2007 e Direttore Generale alcuni anni dopo (tra il 2019 e il 2020).

Roscosmos potrebbe essere responsabile dei problemi di RSC Energia

In un messaggio su Telegram Sevastyanov ha dichiarato di non essere sorpreso delle difficoltà di RSC Energia. L'ex-dirigente ricorda come già all'inizio degli anni '00 la società era in difficoltà economiche. Furono così attuate alcune strategie per migliorarne la redditività e l'efficienza concentrandosi sui voli con equipaggio, lo sviluppo di nuovi vettori riutilizzabili. Inoltre le attività della società prevedevano di lavorare per partner russi (come Gazprom) o stranieri (Bielorussia, Kazakistan, Egitto e Angola) costruendo satelliti. Un'altra fase è stata poi la costruzione del cosmodromo di Vostochny.

Nel 2007 quindi la situazione sembrava essere migliorata per RSC Energia ma è a quel punto che Roscosmos ha iniziato a supervisionare direttamente i progetti della società (che aveva una partecipazione statale del 38%). Con il controllo diretto dell'agenzia spaziale russa la situazione precipitò nuovamente e, secondo Sevastyanov, anche in maniera peggiore di prima.

Il ritorno di Sevastyanov in RSC Energia non fu come la prima volta a causa delle interferenze dei dirigenti di Roscosmos che impedivano alla società di sviluppare appieno il potenziale. Questo ha portato ancora una volta a una crisi che potrebbe coinvolgere la società e di conseguenza i piani dell'agenzia.

Sempre nelle scorse ore l'agenzia TASS ha riportato come RSC Energia smentisce la vendita a privati delle proprie attività dichiarando "queste dichiarazioni sono una finzione completa e assoluta". Sempre dalla Russia arriva però la notizia che Sibpromproekt, altra società aerospaziale sotto il controllo di Roscosmos, sarebbe in crisi non riuscendo più a pagare i propri dipendenti.

Il quadro che sembrerebbe emergere è che le problematiche che stanno affliggendo le società legate a Roscosmos non sarebbero nate di recente e non direttamente legate alle sanzioni internazionali per l'invasione dell'Ucraina. Le sanzioni potrebbero però aver complicato l’approvvigionamento di componenti importanti mentre le società sarebbero state gestite in maniera non appropriata da persone non qualificate e non all'altezza del compito.

In un uno scenario non certo roseo per il programma spaziale russo, TASS ha riportato che la società spaziale privata SR Space è stata considerata in bancarotta con una procedura fallimentare che dovrebbe essere aperta nel prossimo futuro. Oleg Mansurov (CEO di SR Space) non avrebbe comunque pensato di rinunciare ai piani futuri della società con quest'ultima che potrebbe continuare lo sviluppo di un vettore riutilizzabile oltre alla costruzione di nuovi satelliti.