Questi robot umanoidi si sfidano tra di loro correndo nel deserto del Gobi

Nel vasto e inospitale deserto del Gobi si è svolta una competizione che sembra uscita direttamente da un romanzo di fantascienza: due robot umanoidi Star1, creati dall'emergente azienda Robot Era, si sono sfidati in una corsa che ha ridefinito i limiti della robotica moderna.

Una sfida unica nel suo genere

L'evento, documentato alla fine del mese scorso, non è stato solo una dimostrazione tecnologica, ma un vero e proprio esperimento scientifico. La peculiarità? Uno dei robot correva "a piedi nudi", mentre l'altro era equipaggiato con un paio di sneakers, in una configurazione che ha permesso di testare l'adattabilità dei robot a diverse condizioni di terreno.

Robot Era non è nuova a queste dimostrazioni spettacolari. L'azienda aveva già fatto parlare di sé con un video virale che mostrava un loro robot umanoide alle prese con la Grande Muraglia Cinese, consolidando la propria reputazione nel settore della robotica avanzata.

Specifiche tecniche impressionanti

Lo Star1 si presenta come un capolavoro di ingegneria robotica:

Altezza: 1,71 metri



Peso: 65 kg



Velocità massima registrata: 13 km/h (3,6 metri al secondo)



Autonomia operativa: 34 minuti di corsa continua

Motori proprietari da 400 Nm con riduttori planetari di precisione

Encoder ad alta precisione



Driver personalizzati per il controllo del movimento



Potenza di calcolo AI fino a 275 TOPS (trilioni di operazioni al secondo)

Performance e innovazione

Durante la competizione, il robot equipaggiato con le sneakers ha dimostrato capacità sorprendenti. Nonostante sia partito in svantaggio, è riuscito a recuperare terreno raggiungendo velocità considerevoli e mantenendo prestazioni costanti per oltre mezz'ora. Il movimento caratteristico del robot, che mantiene una postura eretta durante la corsa, ha ricordato ironicamente a molti osservatori lo stile del "Ministero delle Camminate Buffe" dei Monty Python.

Robot Era si sta posizionando strategicamente in un mercato sempre più competitivo. L'azienda ha dichiarato apertamente la propria ambizione di introdurre robot umanoidi per scopi generici alimentati dall'intelligenza artificiale in diversi contesti, dalle abitazioni private agli ambienti industriali. Il settore dei robot umanoidi sta vivendo un momento di particolare fermento, con player di primo piano come Tesla, Figure, Unitree e Fourier che stanno sviluppando le proprie soluzioni. La competizione nel deserto del Gobi non è stata solo una dimostrazione tecnologica, ma un chiaro segnale delle potenzialità future di questa tecnologia.

L'integrazione dei robot umanoidi nella vita quotidiana e negli ambienti di lavoro sembra ormai una questione di "quando" piuttosto che di "se". Con le continue innovazioni nel campo dell'intelligenza artificiale e della robotica, aziende come Robot Era stanno aprendo la strada a un futuro in cui l'interazione uomo-robot diventerà sempre più naturale e diffusa. La dimostrazione nel deserto del Gobi rappresenta un importante passo avanti in questa direzione, dimostrando che i robot umanoidi sono ormai in grado di affrontare sfide complesse in ambienti estremi, aprendo nuove possibilità per applicazioni pratiche in scenari reali.