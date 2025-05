Nuance Audio di EssilorLuxottica, gli occhiali per sentire meglio arrivano in Italia: quanto costano

EssilorLuxottica lancia in Italia i Nuance Audio Glasses, occhiali intelligenti che integrano supporto acustico e correzione visiva in un design discreto. Pensati per chi soffre di ipoacusia lieve o moderata, partono da 1100 euro.

Arrivano ufficialmente anche in Italia i Nuance Audio Glasses, gli occhiali smart firmati EssilorLuxottica che integrano un sistema di supporto acustico nella montatura di un comune paio di occhiali da vista.

Concepiti come dispositivo medico di classe IIa, i Nuance Audio Glasses si rivolgono a chi soffre di ipoacusia lieve o moderata, una condizione che, secondo le stime, riguarda oltre 1,25 miliardi di persone nel mondo, di cui tra i 6 e i 7 milioni solo in Italia.

Dopo il recente via libera dalla FDA statunitense, arrivano in Italia due modelli (Square e Panthos), ciascuno in tre misure e in due colori (nero e bordeaux). I Nuance Audio Glasses hanno un'autonomia di circa 8 ore e sono accompagnati da una custodia pieghevole, base di ricarica wireless e cavo USB-C. Il prezzo parte da 1.100 euro, comprensivo delle lenti Transitions, mentre le lenti correttive sono acquistabili separatamente.

In Italia, gli occhiali sono già reperibili in oltre 5.000 punti vendita tra cui Salmoiraghi & Viganò, GrandVision Italia e numerosi centri ottici e audiologici indipendenti. A livello globale, EssilorLuxottica mira a raggiungere 8.000 punti vendita entro fine semestre e, nel lungo termine, una presenza capillare nei 18.000 esercizi del gruppo.

Con i Nuance Audio Glasses la società afferma di voler abbattere le barriere psicologiche e sociali legate all'utilizzo degli apparecchi acustici tradizionali, offrendo una soluzione dal design discreto, tecnologicamente avanzata e indossabile nella vita quotidiana senza impatto estetico.

Il sistema acustico è completamente integrato nella montatura e comprende microfoni direzionali invisibili e mini altoparlanti che amplificano le voci e riducono il rumore ambientale, migliorando così la comprensione del parlato in contesti rumorosi.

Il dispositivo si controlla tramite un'app compatibile con iOS e Android, da cui l'utente può personalizzare i parametri audio, scegliere tra modalità frontale o a 360 gradi, regolare il volume e il livello di rumore ambientale. Le stesse funzioni possono essere gestite anche tramite Apple Watch, un telecomando dedicato o direttamente con un tap sulla montatura.

EssilorLuxottica ha già ben chiari i prossimi passi, con l'integrazione di sensori per il monitoraggio di parametri vitali come pressione sanguigna e temperatura corporea, e l'introduzione di funzionalità basate su intelligenza artificiale. Tra le innovazioni in fase di studio, anche un test dell'udito integrato direttamente nell'occhiale.