Gli occhiali che ti fanno sentire meglio: luce verde ai Nuance Audio di EssilorLuxottica

EssilorLuxottica ha annunciato di aver ottenuto l'autorizzazione dalla Food and Drug Administration (FDA) per gli occhiali Nuance Audio. In apparenza si tratta di semplici occhiali, ma sono montature dotate di un apparecchio acustico a conduzione aerea, progettato per amplificare il suono per gli utenti adulti (dai 18 anni in su) con una perdita dell'udito percepita da lieve a moderata.

Sul sito ufficiale possiamo leggere che "possono essere indossati tutto il giorno e si configurano facilmente tramite l'app per adattarsi a qualsiasi situazione, dalle riunioni di lavoro ai momenti passati in famiglia". Inoltre, sono pensati per essere utilizzati con lenti graduate, nel caso in cui sia necessario correggere anche i difetti visivi.

Parallelamente all'ok da parte della FDA, EssilorLuxottica ha conseguito la marcatura CE secondo il Regolamento sui Dispositivi Medici nell'Unione Europea, oltre allo sviluppo di una certificazione del Sistema di Gestione della Qualità ISO dedicata agli apparecchi acustici, che consentirà il lancio di Nuance Audio in Europa.

"Dopo decenni di ostacoli all'adozione, legati al comfort e alla visibilità, i consumatori potranno finalmente vedere e sentire chiaramente con un unico prodotto, bello e altamente funzionale", sostiene l'azienda italo-francese.

Nuance Audio sarà disponibile per l'acquisto negli Stati Uniti e in Italia a partire dal primo trimestre. Nella prima metà del 2025, sarà introdotto progressivamente in alcuni paesi europei, tra cui Francia, Germania e Regno Unito.

EssilorLuxottica sostiene che sfrutterà la sua ampia rete di vendita al dettaglio e collaborerà con le pratiche audiologiche tradizionali e i clienti del settore ottico all'ingrosso per rendere questa tecnologia accessibile al maggior numero possibile di consumatori.

"Due anni fa, ci siamo posti l'obiettivo di creare un prodotto senza precedenti che cambiasse il modo in cui le persone vedono e sentono. Non ci siamo limitati a combinare due dispositivi medici, ma abbiamo ideato una nuova tipologia di occhiali smart per supportare i due sensi umani più importanti. È una novità assoluta e, allo stesso tempo, incredibilmente accessibile. Ora ci concentriamo nel portare questa tecnologia rivoluzionaria nelle mani di chi ne ha veramente bisogno in tutto il mondo", ha dichiarato Francesco Milleri, Presidente e CEO di EssilorLuxottica.

Con l'introduzione degli occhiali Nuance Audio, l'azienda punta a soddisfare le esigenze di una platea molto vasta: si stima che vi siano 1,25 miliardi di persone nel mondo che soffrono di perdita uditiva da lieve a moderata.