Italia, torna il nucleare: nasce Nuclitalia con Enel, Leonardo e Ansaldo Energia

Enel, Ansaldo Energia e Leonardo uniscono le forze per Nuclitalia, nuova società dedicata al nucleare di nuova generazione. Focus sugli Small Modular Reactors, con l'obiettivo di rilanciare la filiera italiana e contribuire alla strategia energetica nazionale. Il progetto si inserisce nel piano governativo per il ritorno all'atomo.

È stata ufficialmente costituita Nuclitalia Srl, nuova società focalizzata sullo studio e lo sviluppo di tecnologie nucleari di nuova generazione, con particolare attenzione agli Small Modular Reactors (SMR) raffreddati ad acqua. La società è frutto della collaborazione tra Enel (che detiene il 51% delle quote), Ansaldo Energia (39%) e Leonardo (10%), tre aziende a partecipazione statale, tutte sotto il controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Nuclitalia avrà il compito di valutare i design più innovativi e maturi nel settore del nucleare sostenibile, definendo i requisiti specifici per l'applicazione nel contesto italiano e selezionare le soluzioni più promettenti attraverso un'analisi tecnico-economica approfondita. L'obiettivo è identificare le tecnologie che meglio rispondano alle esigenze energetiche e industriali del Paese, con un approccio orientato all'innovazione, alla sostenibilità ambientale ed economica e alla valorizzazione delle competenze della filiera nazionale.

Gli Small Modular Reactors, al centro dell'attività iniziale della società, sono reattori nucleari di dimensioni ridotte, con una potenza compresa tra 10 e 300 megawatt. Grazie alla struttura modulare, consentono una produzione in serie e una maggiore flessibilità nella costruzione e gestione degli impianti rispetto alle centrali tradizionali.

La governance di Nuclitalia prevede un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri. Alla presidenza è stato nominato Ferruccio Resta, già rettore del Politecnico di Milano e attualmente presidente della Fondazione Politecnico di Milano, della Fondazione Bruno Kessler e del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST). Il ruolo di amministratore delegato è stato affidato a Luca Mastrantonio, responsabile della divisione Nuclear Innovation di Enel. Il board sarà completato da cinque manager provenienti dalle tre aziende fondatrici, selezionati per le loro competenze tecniche ed esperienza nel settore.

Nei prossimi mesi è prevista la creazione di un comitato tecnico con il compito di supportare l'analisi delle tecnologie emergenti e accompagnare le attività operative della nuova società.

La nascita di Nuclitalia si colloca nel quadro più ampio della strategia nazionale di ritorno al nucleare, sostenuta dal governo attraverso il disegno di legge delega in materia, approvato lo scorso 28 febbraio.