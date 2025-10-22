Non un detrito spaziale ma un pallone meteorologico avrebbe colpito il Boeing 737 MAX UA1093

Alcuni giorni fa era stato riportato un incidente (senza gravi conseguenze) che aveva coinvolto il Boeing 737 MAX UA1093 e un oggetto non identificato proveniente dal cielo. Mentre le indagini da parte delle agenzie competenti sono ancora in corso, inizialmente la causa era stata attribuita a un detrito spaziale o a un frammento di meteorite di piccole dimensioni. Per quanto riguarda i detriti spaziali, non ci sono stati rientri direttamente collegabili nella zone e nel periodo dell'impatto, anche se era stata proposta un'ipotesi circa un satellite Starlink.

Ora la situazione sembrerebbe essere diventata più chiara. Il Boeing 737 MAX UA1093 potrebbe essere stato colpito da un pallone meteorologico della società WindBorne. Le prime informazioni avevano indicato l'oggetto in zona, anche se non è stato immediatamente collegato al problema mentre ora la situazione sarebbe cambiata (per quanto l'indagine non sia ancora conclusa).

Il Boeing 737 MAX UA1093 e il pallone meteorologico

A parlare è stato il CEO di WindBorne con un post su X dove spiega quanto potrebbe essere accaduto (mentre la società ha rilasciato un comunicato). Il Boeing 737 MAX UA1093 sarebbe stato colpito da un pallone meteorologico intorno alle 23:00 del 19 ottobre (ora locale). La società ha già fornito i dati alla National Transportation Safety Board (NTSB) e all'Federal Aviation Administration (FAA) per le verifiche e collaborerà ulteriormente nel corso delle indagini.

Sempre stando a quanto riportato, le informazioni circa il lancio di questi palloni meteorologici sono condivise in tempo reale con l'FAA dalla società. A causa del peso massimo concesso non è possibile (allo stato attuale) inserire un sistema ADS-B e relativa alimentazione. Invece WindBorne utilizza il sistema GPS con aggiornamento ogni 5 o 10 minuti per poi trasmettere la posizione all'FAA e ad altre agenzie per il controllo dello spazio aereo.

John Dean (CEO di WindBorne) ha dichiarato che il modello impiegato per quel lancio è di nuova generazione, rispetta le specifiche (FAA 101 e ICAO) e dovrebbe avere una massa al lancio di poco più di 1 kg per poi diventare più leggero durante l'esecuzione della missione.

WindBorne ha già dichiarato di aver modificato le procedure per far trascorrere meno tempo possibile a quote comprese tra i 9,1 km e i 12,1 km. In futuro ci saranno modifiche hardware per ridistribuire il peso così che, anche in caso d'impatto, le conseguenze siano di minore entità. Sempre riguardo le novità che saranno applicate in futuro, le informazioni di posizionamento in tempo reale verranno utilizzate per evitare ulteriori collisioni come quella che ha coinvolto il Boeing 737 MAX UA1093.