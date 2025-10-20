Oggetto non identificato colpisce un Boeing 737 MAX: no, non sono stati gli alieni

L'NTSB sta indagando su un oggetto che ha colpito un 737 MAX a 11 mila metri di altitudine. lasciando ferito il pilota. Si valutano ipotesi: meteorite, detriti spaziali o grandine. L'aereo è atterrato in sicurezza

L'ente investigativo statunitense NTSB (National Transportation Safety Board) ha avviato un'indagine formale in seguito a un incidente occorso giovedì scorso. Un Boeing 737 MAX di United Airlines, partito da Denver e diretto a Los Angeles, è stato costretto a un atterraggio non programmato presso l'aeroporto internazionale di Salt Lake City. La causa è stata la collisione ad alta quota con un oggetto non identificato. Le autorità hanno confermato domenica l'avvio delle procedure di analisi.

L'impatto ha interessato una delle due ampie superfici vetrate anteriori della cabina di pilotaggio e le immagini circolate online mostrano danni significativi al parabrezza, in particolare nella sezione superiore destra, con interessamento anche del telaio metallico. La struttura multistrato dei finestrini, che include laminati interni, ha evitato il collasso completo del vetro, permettendo alla cabina di pilotaggio di mantenere la pressurizzazione. Si riportano tuttavia conseguenze per l'equipaggio: il braccio di un pilota ha subito delle ferite apparentemente a causa di piccoli frammenti di vetro proiettati nell'abitacolo.

Collisione ad alta quota con oggetto non identificato: le ipotesi sull'origine

L'NTSB sta procedendo con una raccolta dati completa per definire la dinamica dell'evento. L'agenzia federale ha comunicato che "raccoglie dati radar, meteorologici, del registratore di volo" e che "il parabrezza è stato inviato ai laboratori NTSB per l'esame". Si tratta di un'analisi fondamentale, poiché l'aereo viaggiava a un'altitudine stimata intorno agli 11000 metri, un dettaglio cruciale per determinare la natura dell'oggetto.

L'altitudine elevata restringe notevolmente il campo delle ipotesi: la possibilità di un impatto con un volatile è considerata estremamente remota visto che pochissime specie di uccelli possono raggiungere altitudini simili: tra le altre cause potenziali si valutano fenomeni meteorologici come la grandine, oppure l'impatto con un pallone sonda non regolamentato, sebbene rimangano dubbi sulla capacità di quest'ultimo di generare una velocità d'impatto sufficiente a causare i danni osservati.

Resta l'ipotesi di un oggetto proveniente dallo spazio. Secondo quanto riferito, il capitano del volo avrebbe inizialmente descritto l'oggetto come "detriti spaziali". Sebbene non confermata, questa pista è al vaglio, ma gli analisti ritengono più probabile un impatto con una meteora (un meteorite, se raggiunge il suolo) piuttosto che con detriti artificiali, comunemente noti come spazzatura spaziale. La preferenza per l'ipotesi della meteora si basa su dati statistici, ma sarà l'esame attento dell'agenzia federale sulle componenti del velivolo a stabilire l'origine del corpo.