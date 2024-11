NASA Perseverance: nuovo video dell'eclissi solare su Marte dovuta alla luna Fobos

Attualmente su Marte sono attivi due rover statunitensi, NASA Curiosity e NASA Perseverance. Il primo ha percorso oltre 32 km e ha trascorso ben 4353 sol sul Pianeta Rosso mentre il secondo si è spostato per oltre 30 km dopo circa 1318 sol. Le prestazioni del modello più recente (simile in molti aspetti a quello lanciato prima) sono migliorate grazie a un nuovo sistema di navigazione automatica, che consente di ridurre l'intervento umano, ma anche a un nuovo design delle ruote che sta resistendo meglio al duro terreno marziano.

Negli scorsi giorni la NASA ha pubblicato un nuovo video che mostra l'eclissi solare dovuta al passaggio della luna Fobos di fronte al disco solare. Non si tratta della prima volta che questo fenomeno viene ripreso su Marte e ne avevamo già scritto all'inizio di quest'anno. In generale si tratta di un evento curioso e interessante sia per gli scienziati che per i curiosi e gli appassionati già catturato da Curiosity che Opportunity in passato.

A causa della struttura e delle dimensioni di Fobos, l'eclissi solare è molto diversa rispetto a quella visibile sulla Terra dove la Luna riesce a coprire quasi completamente il Sole. NASA Perseverance ha catturato le immagini (assemblate poi in un video), grazie alla fotocamera Mastcam-Z, il 30 settembre durante il 1285° sol della missione Mars 2020.

Il satellite Fobos ha un'ampiezza massima di 27 km (anche se è la luna più grande di Marte, con Deimos che è ancora più piccola). L'orbita del satellite è quasi sovrapponibile a quella dell'equatore del Pianeta Rosso mentre la sua altitudine rispetto alla superficie è di appena 6000 km permettendo di completare un'orbita in circa 7,6 ore.

Grazie all'analisi delle varie immagini catturate nel corso degli anni dai rover e dei vari passaggi della luna, gli scienziati possono migliorare la comprensione dell'orbita di Fobos e capire come si sta modificando. In futuro infatti questo satellite si avvicinerà tanto alla superficie da creare, forse, un anello di detriti oppure potrebbe precipitare su Marte (ma ci vorranno circa 50 milioni di anni).

NASA Perseverance prosegue l'esplorazione di Marte

Nel frattempo NASA Perseverance sta proseguendo la sua salita lungo le pendici occidentali del cratere Jezero. Il rover statunitense ha anche catturato una panoramica del cratere mostrandone un punto di vista inedito, oltre alle tracce delle ruote che si lascia alla spalle mentre si sposta sulla superficie.

Gli scienziati hanno voluto catturare diverse immagini, comprese quelle della zona di Faraway Rock (che si trova a metà strada nell'ascesa). La salita ha una pendenza di 20° ma il rover marziano è progettato per riuscire a superare anche inclinazioni superiori. Una delle difficoltà incontrate dagli ingegneri è la necessità di guidare sia su un piano fortemente inclinato ma anche con una superficie particolarmente scivolosa, riducendo così la distanza percorsa.

Per ovviare a questo problema il rover marziano ha proseguito muovendosi all'indietro e più vicino a bordo settentrionale della zona chiamata Summerland Trail, che presenta una superficie più compatta e con rocce più grandi (e meno sabbia e polvere). Nelle prossime settimane NASA Perseverance dovrebbe raccogliere un nuovo campione di roccia.

Attualmente, delle 38 provette a disposizione, ne sono state impiegate 24 per raccogliere campioni di roccia e regolite mentre una ha un campione di atmosfera marziana. Altre 5 sono dedicate a capire se ci sono state contaminazioni dall'ambiente terrestre (e ne sono state utilizzate 3). Il 25° campione dovrebbe essere raccolto nella zona di Witch Hazel Hill che mostra depositi chiari che saranno confrontati con quelli di Bright Angel dove è stato raccolto il campione dalla roccia soprannominata Cheyava Falls a luglio 2024.