La vernice riscaldante al grafene creata da una startup italiana è già sul campo: ecco la prima implementazione industriale

BeDimensional ha presentato a Genova la prima implementazione industriale della vernice riscaldante al grafene, sviluppata con Estalia Coatings e SIL. La soluzione utilizza un rivestimento conduttivo capace di generare calore uniforme, aprendo nuove prospettive per l'edilizia e consolidando la strategia europea sui materiali bidimensionali.

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato di BeDimensional e della sua vernice al grafene, in grado di funzionare come sistema di riscaldamento radiante elettrico. Nelle scorse ore la società ha annunciato, presso il proprio stabilimento di Genova, la prima implementazione industriale, segnando il passaggio dalla fase di validazione di laboratorio a un'applicazione reale su scala produttiva. L'azienda, specializzata nella produzione di materiali bidimensionali, considera questo traguardo un punto di svolta per l'introduzione di soluzioni energetiche innovative nel settore edilizio.

La tecnologia adottata sfrutta un rivestimento conduttivo a base di grafene capace di generare calore in modo uniforme e controllato, raggiungendo temperature compatibili con l'impiego come sistema radiante. La vernice funzionale nasce dalla collaborazione con Estalia Coatings, tramite il brand Franchi&Kim, mentre l'applicazione dimostrativa è stata realizzata su pannelli in fibrocemento forniti da SIL. Questo approccio permette di integrare direttamente la capacità riscaldante nelle superfici, aprendo a potenziali utilizzi sia nella riqualificazione energetica sia in nuove costruzioni.

L'iniziativa si inserisce nella più ampia strategia industriale di BeDimensional, che punta a costruire una filiera europea dedicata ai materiali bidimensionali. Secondo il CEO Vittorio Pellegrini, la tecnologia mostra ormai un livello di maturità sufficiente per l'avvio di un percorso di adozione su larga scala, supportato da un ambizioso piano di crescita produttiva: l'azienda prevede di aumentare la capacità dagli attuali 3 a oltre 30 tonnellate annue entro il 2028. Obiettivo dichiarato è contribuire all'autonomia tecnologica europea nei settori in cui grafene e cristalli 2D possono portare benefici significativi, come automotive, energia, aerospazio ed edilizia.

All'evento hanno partecipato rappresentanti istituzionali e partner industriali, che hanno potuto osservare la tecnologia in funzione e analizzare i dati tecnici relativi alle performance. Tra questi anche Alessio Piana, Consigliere delegato allo Sviluppo economico della Regione Liguria, che ha sottolineato l'importanza del progetto per il tessuto produttivo locale e per il ruolo della regione nell'innovazione dei materiali avanzati.

Vittorio Pellegrini, CEO di BeDimensional

Fondata nel 2016 come spin-off dei Graphene Labs dell'Istituto Italiano di Tecnologia, BeDimensional ha consolidato negli anni la propria presenza nel panorama europeo grazie allo sviluppo e alla produzione di grafene e nitruro di boro esagonale a pochi strati atomici. Le sue tecnologie sono già impiegate in campi eterogenei, dai sistemi per lo stoccaggio dell'energia ai tessuti smart, passando per vernici e materiali compositi.

Il recente finanziamento da 20 milioni di euro ottenuto dalla Banca Europea per gli Investimenti e l'inaugurazione del nuovo impianto BEFAB confermano la volontà dell'azienda di accelerare l'industrializzazione dei cristalli bidimensionali. La presentazione della vernice riscaldante rappresenta dunque una delle prime applicazioni concrete di una strategia che punta a rendere il grafene una componente chiave nelle tecnologie energetiche del prossimo decennio.