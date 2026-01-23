La bellissima immagine della nebulosa Elica catturata dal telescopio spaziale James Webb

Nelle scorse ore è stata pubblicata una nuova immagine della nebulosa Elica (ben nota già dall''800) catturata grazie al telescopio spaziale James Webb. Gli scienziati si sono concentrati sulla zona più esterna dove sono presenti strutture complesse.

Negli scorsi giorni abbiamo riportato delle analisi della protostella EC 53 da parte del telescopio spaziale James Webb. Un'immagine molto interessante sia dal punto di vista estetico ma anche da quello scientifico permettendo di comprendere come le comete del Sistema Solare abbiano al loro interno dei silicati cristallini. Grazie al JWST è stata anche possibile catturare una nuova immagine, con un livello di dettaglio elevatissimo, della nebulosa Elica (conosciuta anche come NGC 7293 o C 63).

Come nel caso di EC 53, anche in questo ci troviamo di fronte a un'immagine importante dal punto di vista scientifico ma che mostra anche una certa bellezza estetica, data dalla complessità degli elementi e delle strutture che la costituiscono. Pur non essendo stata scoperta dal JWST (questo oggetto celeste è noto dall'800 e ben studiato nel corso dei decenni) la possibilità offerta dallo strumento scientifico di osservarne i dettagli più fini è una risorsa unica per i ricercatori. Questo è quello che sappiamo.

Il telescopio spaziale James Webb e l'immagine della nebulosa Elica

La nebulosa Elica è una nebulosa planetaria che si trova a circa 650 anni luce dalla Terra (ed è quindi relativamente vicina per poter essere osservata al meglio). La sua forma ad anello è iconica e ben conosciuta ma grazie a NIRCam, che osserva nel vicino infrarosso, è stato possibile catturare un'immagine della struttura del gas che viene liberato dalla stella alla fine della sua vita all'origine della struttura stessa.

La fine del sistema che ha dato origine alla nebulosa è potenzialmente simile alla fine del Sistema Solare. Come sappiamo, questo genere di strutture è molto utile per disseminare nell'Universo molecole e atomi che potranno essere integrati in esopianeti, altre stelle o altri oggetti celesti.

NIRCam del telescopio spaziale James Webb ha consentito di evidenziare strutture gassose complesse in espansione grazie ai venti caldi generati dalla stella morente (una nana bianca). Questi si scontrano con zone dove sono presenti polveri e gas più freddi generando le strutture simili a piccole bolle. Grazie all'osservazione nell'infrarosso a diverse lunghezze d'onda è possibile notare la transizione tra le zone a diversa temperatura. Il telescopio spaziale Hubble aveva già catturato un'immagine della nebulosa Elica ma ora JWST è riuscito a mostrarne nuove caratteristiche.

Nella composizione dell'immagine del telescopio spaziale James Webb non è visibile la stella in quanto è meno interessante dal punto di vista scientifico rispetto al gas in espansione. Il gas ionizzato vicino alla nana bianca e l'idrogeno molecolare (che si trova più lontano ed è più freddo) interagiscono portando alla formazione di molecole via via più complesse all'interno di nuvole di polvere.

Gli scienziati hanno scelto di assegnare il colore con tonalità blu al gas più caldo (a causa della luce ultravioletta). Le zone di colore giallastro invece sono più lontane e più fredde, qui gli atomi di idrogeno possono iniziare a unirsi creando molecole. I bordi esterni hanno invece colori rossastri dove si riduce la presenza di gas e aumenta la polvere.

Per ricostruire l'immagine sono stati impiegati i filtri F115W (1,15 μm) e F187N (1,87 μm) per la tonalità blu, F212N (2,12 μm, per l'idrogeno molecolare) e F356W (3,56 μm) per quella verde e infine F444W (4,44 μm) e F470N (4,7 μm sempre per l'idrogeno molecolare) per quella rossa. L'ESA ha anche rilasciato un'immagine ad alta risoluzione catturata dal telescopio spaziale James Webb con una dimensione di quasi 140 MB. Questo permetterà a tutti gli utenti di godere dei dettagli delle strutture e immergersi in questo grande capolavoro naturale.