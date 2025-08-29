Interfacce cervello-computer, la Cina prepara la tabella di marcia: obiettivo 2030

Il 6 agosto 2025 è stato pubblicato sul portale del governo cinese il documento ufficiale Opinioni per promuovere lo sviluppo innovativo dellindustria BCI: il testo, co-firmato da sette dipartimenti tra cui il Ministero dell'Industria e la Commissione Nazionale della Sanità, indica una tabella di marcia per la creazione di un settore produttivo nazionale dedicato alle interfacce brain-computer. Viene fissato il 2027 come anno entro cui sviluppare le capacità produttive per elettrodi, chip e sistemi completi rispondenti a standard qualitativi internazionali, mentre per il 2030 l'obiettivo è il raggiungimento di un ecosistema industriale sicuro e affidabile con 2-3 imprese di rilievo globale e una filiera competitiva a livello mondiale.

Il piano cinese si articola in cinque direttrici: rafforzamento di hardware e software di base, sviluppo di prodotti ad alte prestazioni, spinta a trasferimento tecnologico e industrializzazione, crescita dei campioni nazionali, potenziamento di standard, etica e talenti.

Cinque direttrici per un totale di 17 misure, che includono: chip per la raccolta/decodifica dei segnali neurali ad alto canale e bassi consumi, comunicazione ultra low-power ad alta affidabilità, software di decodifica in tempo reale, standardizzazione tecnica, piattaforme di test e linee pilota per la pre-serie, oltre a prodotti BCI non impiantabili in form factor come fronte/cranio/orecchio, caschi, occhiali e cuffie. Il documento prevede luso delle BCI in tre scenari: manifattura e sicurezza industriale (hazmat, nucleare, miniere, elettricità), sanità e riabilitazione, consumi e vita quotidiana. Tra i target clinici rientrano il controllo di cursori, arti robotici ed esoscheletri, oltre al potenziale monitoraggio in tempo reale di parametri cerebrali per prevenzione e gestione di patologie neurologiche; è menzionato anche il miglioramento di dispositivi affini quali DBS e impianti cocleari. La produzione di massa di dispositivi non impiantabili potrebbe inoltre beneficiare della base manifatturiera consumer cinese.

Pechino sta costruendo un quadro nazionale in cui politiche centrali e iniziative locali si rafforzano: la municipalità di Beijing ha varato un piano quinquennale 2025-2030 su laboratori chiave, piattaforme open, big data BCI e catene di trasferimento rapide ricercavalidazionetrasformazione. In parallelo, a livello nazionale vengono diffuse notizie relative al lancio di nuove linee prodotto e consorzi per accelerare la clinica, segno di unaccelerazione della filiera e dellinteresse all'istituzione di cluster e parchi industriali tematici.

L'iniziativa del governo cinese è una chiara risposta all'attività che gli USA già stanno portando avanti in questo campo, dove operano attori come Neuralink, Synchron e Paradromics, che attualmente sono impegnate in attività di sviluppo e sperimentazione sul campo, senza però ancora alcuna soluzione commerciale. A quanto pare, invece, la Cina mira a passare rapidamente dalla ricerca alla commercializzazione con una spinta di sistema.

La roadmap sottolinea con enfasi la costruzione di un sistema di standard per dispositivi, software e test, insieme al consolidamento di un quadro etico e di governance con cooperazione interdipartimentale e partecipazione sociale, inclusa la formazione di talenti e listituzione di accademie dedicate. Il focus regolatorio comprende anche il riconoscimento di voci tariffarie sanitarie e linee guida per la valutazione, a supporto delladozione clinica e dellintegrazione nei percorsi di cura e riabilitazione, riducendo i colli di bottiglia di accesso.