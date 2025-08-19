Gli astronauti cinesi in futuro utilizzeranno nuove tute spaziali per le attività extraveicolari

Gli astronauti cinesi in futuro utilizzeranno nuove tute spaziali per le attività extraveicolari

Negli scorsi giorni gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-20 hanno concluso la loro terza attività extraveicolare. In futuro però i taikonauti utilizzeranno nuove tute spaziali Fetian di seconda generazione per le EVA.

di pubblicata il , alle 18:43 nel canale Scienza e tecnologia
CNSA
 

Come abbiamo avuto modo di scrivere recentemente, gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-20 hanno eseguito di recente la loro terza attività extraveicolare (EVA o passeggiata spaziale). All'esterno dei moduli della stazione spaziale cinese Tiangong si trovavano Chen Dong e Wang Jie mentre all'interno era presente Chen Zhongrui che aiutava i colleghi grazie al braccio robotico mentre il centro controllo missione da Terra supervisionava le operazioni.

cnsa

Secondo quanto riportato la tuta spaziale B, riconoscibile dalle strisce blu (l'altra unità invece ha strisce rosse) e utilizzata dall'astronauta veterano Chen Dong, ha raggiunto le 20 attività extraveicolari in soli quattro anni perdendo pochissima efficienza e mostrando un'ottima durata della componentistica. Questo è un risultato importante pensando sia alle future evoluzioni ma anche alle tute spaziali Wangyu utilizzate per le missioni lunari.

La tuta spaziale B utilizzata per le attività extraveicolari a bordo della CSS Tiangong è stata impiegata da undici differenti astronauti cinesi durante otto differenti missioni. Ora la Cina si prepara al prossimo passo e ha già spedito a bordo della stazione spaziale le tute spaziali Fetian di seconda generazione.

cnsa

Gli astronauti cinesi potranno utilizzare in futuro le tute spaziali di seconda generazione che hanno un periodo di immagazzinamento in orbita di 3 anni e possono supportare almeno 15 utilizzi. Le tute spaziali sono state consegnate in orbita grazie alla navicella cargo Tianzhou-9 e sono attualmente identificate come D ed E. I taikonauti di Shenzhou-20 hanno già ispezionato queste nuove tute spaziali che risulterebbero in buone condizioni, anche se non sono state impiegate durante la precedente EVA.

Secondo quanto riportato le nuove tute spaziali extraveicolari Fetian dovrebbero permettere una maggiore durata, sono più sicure e più affidabili oltre che più efficienti nel supportare le operazioni degli astronauti. Ricordiamo che le tute spaziali per le EVA sono delle vere e proprie "navicelle indossabili" con sistemi di supporto vitale indipendenti e ridondanti e non sono semplicemente un capo di vestiario (tanto da arrivare a costare diversi milioni di dollari).

I migliori sconti su Amazon oggi
-16%

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 2 Nero, 1 Spazzolino Elettrico, 1 Testina Di Ricambio, Custodia Da Viaggio, Supporto per testine + 1 Dentifricio Oral-B Pro-Expert, Pulizia Denti

129.99 109.74 Compra ora

Apple AirPods Pro 2 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Funzione Apparecchio acustico, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Alta fedeltà, Ricarica USB-C

279.00 285.00 Compra ora

Lenovo, Notebook Portatile, V15 G4 IRU, Display 15,6" Full HD, Intel Core i5-13420H, Ram 16 GB DDR4, 512 GB SSD NVMe, Win 11 Pro, Libre Office, Preconfigurato

419.00 Compra ora
0 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^