Gli astronauti cinesi in futuro utilizzeranno nuove tute spaziali per le attività extraveicolari

Come abbiamo avuto modo di scrivere recentemente, gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-20 hanno eseguito di recente la loro terza attività extraveicolare (EVA o passeggiata spaziale). All'esterno dei moduli della stazione spaziale cinese Tiangong si trovavano Chen Dong e Wang Jie mentre all'interno era presente Chen Zhongrui che aiutava i colleghi grazie al braccio robotico mentre il centro controllo missione da Terra supervisionava le operazioni.

Secondo quanto riportato la tuta spaziale B, riconoscibile dalle strisce blu (l'altra unità invece ha strisce rosse) e utilizzata dall'astronauta veterano Chen Dong, ha raggiunto le 20 attività extraveicolari in soli quattro anni perdendo pochissima efficienza e mostrando un'ottima durata della componentistica. Questo è un risultato importante pensando sia alle future evoluzioni ma anche alle tute spaziali Wangyu utilizzate per le missioni lunari.

La tuta spaziale B utilizzata per le attività extraveicolari a bordo della CSS Tiangong è stata impiegata da undici differenti astronauti cinesi durante otto differenti missioni. Ora la Cina si prepara al prossimo passo e ha già spedito a bordo della stazione spaziale le tute spaziali Fetian di seconda generazione.

Gli astronauti cinesi potranno utilizzare in futuro le tute spaziali di seconda generazione che hanno un periodo di immagazzinamento in orbita di 3 anni e possono supportare almeno 15 utilizzi. Le tute spaziali sono state consegnate in orbita grazie alla navicella cargo Tianzhou-9 e sono attualmente identificate come D ed E. I taikonauti di Shenzhou-20 hanno già ispezionato queste nuove tute spaziali che risulterebbero in buone condizioni, anche se non sono state impiegate durante la precedente EVA.

Secondo quanto riportato le nuove tute spaziali extraveicolari Fetian dovrebbero permettere una maggiore durata, sono più sicure e più affidabili oltre che più efficienti nel supportare le operazioni degli astronauti. Ricordiamo che le tute spaziali per le EVA sono delle vere e proprie "navicelle indossabili" con sistemi di supporto vitale indipendenti e ridondanti e non sono semplicemente un capo di vestiario (tanto da arrivare a costare diversi milioni di dollari).