Cina: ballerine e robot umanoidi ballano insieme durante i festeggiamenti per il capodanno cinese

Una delle ricorrenze più sentite in Cina è il capodanno cinese (conosciuto anche come festa di primavera o capodanno lunare) che quest'anno cadrà il 29 gennaio. Nello Spazio, i taikonauti della missione Shenzhou-19, hanno realizzato video ad hoc con i regali consegnati in anticipo. Ci sono però altre curiosità legate al mondo della tecnologia come l'esibizione di esseri umani e robot umanoidi durante uno spettacolo per i festeggiamenti del capodanno cinese.

Come riportato dal CGTN durante l'esibizione erano presenti sul palco 16 robot umanoidi della società cinese Unitree, della quale avevamo già scritto in passato in occasione della presentazione dei modelli G1 e B2-W (anche se l'offerta è ben più ampia) e di 16 ballerine umane.

La particolarità dello spettacolo messo in scena durante lo Spring Festival Gala è dovuta all'interazione tra i robot umanoidi e gli esseri umani per eseguire la tradizionale danza chiamata Yangko, un ballo propiziatorio per il raccolto del riso e praticato nella Cina nord-orientale, che ora ha visto anche l'introduzione dell'aspetto tecnologico grazie ai robot di Unitree.

Lo spettacolo ha avuto inizio con le ballerine in abiti che richiamavano quelli tradizionali, spostando poi l'attenzione sull'arrivo dei robot umanoidi in scena (anch'essi vestiti con abiti simil-tradizionali). Gli androidi hanno iniziato a muoversi sul palco, restando stabili sugli arti inferiori, mentre eseguivano dei movimenti con le braccia.

Successivamente è arrivato il momento di unire la coreografia dei ballerine umane con quella dei robot. Mentre le ballerine si muovevano sul palco, gli androidi rimanevano relativamente fissi nelle loro posizioni pur continuando a muovere gambe e braccia. Nella parte finale dello spettacolo i robot umanoidi hanno anche iniziato a roteare i due fazzoletti (tipici della danza Yangko) che tenevano in mano lanciandoli per aria.

I robot umanoidi impiegati durante lo spettacolo erano degli Unitree H1, una versione più leggera e meno evoluta rispetto ad H2 (pur condividendo diverse caratteristiche). Secondo Wang Qixin (responsabile marketing della società) il posizionamento sul palco e i movimenti sono stati guidati dall'intelligenza artificiale. Oltre agli annunci di marketing bisogna però considerare che i robot hanno comunque eseguito schemi preprogrammati e, stando per lo più fermi in un unico punto del palco, il loro compito è stato sicuramente semplificato (evitando anche problemi di sicurezza legati all'interazione con le ballerine presenti).