Caricare la lavastoviglie è una rottura, in futuro lo farà un robot per te

Il robot umanoide Figure 02 ha dimostrato una nuova abilità: caricare una lavastoviglie in autonomia. Grazie al modello AI Helix, già utilizzato per piegare asciugamani e smistare pacchi, il robot gestisce oggetti fragili e scenari variabili senza bisogno di algoritmi dedicati, segnando un ulteriore passo verso intelligenze umanoidi scalabili.

pubblicata il , alle 09:18
Figure
 

Dopo aver mostrato di saper fare il bucato e organizzare pacchi, il robot umanoide Figure 02 affronta un'altra sfida domestica: caricare una lavastoviglie. L'azienda californiana Figure ha diffuso un nuovo video in cui il robot posiziona piatti, bicchieri e stoviglie all'interno dell'elettrodomestico, operazione che per gli esseri umani appare banale (ma noiosa) ma che, dal punto di vista della robotica, presenta ostacoli complessi.

Il compito richiede infatti una gestione delicata di oggetti fragili e scivolosi, spesso disposti in pile disordinate, e una precisione millimetrica per inserirli nei vani ristretti dei cestelli. Per riuscirci, Figure 02 si affida a Helix, il modello Vision Language Action (VLA) sviluppato dall'azienda, in grado di apprendere nuove mansioni semplicemente grazie a nuovi set di dati, senza algoritmi o ingegnerizzazioni ad hoc.

Secondo quanto spiegato da Figure, la fase di caricamento racchiude diversi problemi tipici della robotica: isolamento di oggetti in mezzo al disordine, ri-orientamento degli stessi, coordinazione tra due braccia meccaniche e capacità di recupero da errori come collisioni o prese sbagliate. Helix affronta tali sfide mostrando flessibilità e adattamento, riuscendo a:

  • separare piatti impilati e inserirli nell'ordine corretto,
  • afferrare un bicchiere con una mano, ri-orientarlo e posizionarlo con l'altra,
  • adeguarsi a configurazioni iniziali disordinate,
  • recuperare da errori senza compromettere l'intera operazione.

La dimostrazione sottolinea come lo stesso modello Helix, già applicato con successo al piegamento degli asciugamani e allo smistamento dei pacchi, possa gestire contesti molto diversi senza richiedere personalizzazioni. L'obiettivo dichiarato da Figure è lo sviluppo di un'intelligenza umanoide scalabile, capace di ampliare progressivamente il proprio repertorio di competenze tramite l'esposizione a nuovi dati.

Se da un lato resta ancora lontana l'idea di un maggiordomo robotico in grado di occuparsi di tutte le incombenze domestiche, il passo compiuto con il caricamento della lavastoviglie rappresenta un progresso concreto verso sistemi versatili e generalisti, meno vincolati a soluzioni specialistiche e più vicini a un utilizzo quotidiano.

9 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
randorama04 Settembre 2025, 09:20 #1
c'è chi ha pensato alla hunziker e chi mente...
AlexSwitch04 Settembre 2025, 09:22 #2
A quando un robot con AI per pulirsi il naso e anche qualcos'altro?
najmarte04 Settembre 2025, 09:24 #3
lo prenderei solo per traslare da me a lui i rimproveri per un caricamento sbagliato della lavastoviglie
agonauta7804 Settembre 2025, 09:33 #4
I robot miglioreranno la nostra vita , adesso caricheranno la lavastoviglie e saremo un mondo migliore . Senza guerre e malattie
Unrue04 Settembre 2025, 09:47 #5
Oh ma la gente non ha più voglia di fare un gaz proprio.
rattopazzo04 Settembre 2025, 09:51 #6
Tra un po ci saranno robot che vivranno al posto nostro, perché saremo troppo pigri persino per alzarci dalla poltrona.

Originariamente inviato da: agonauta78
I robot miglioreranno la nostra vita , adesso caricheranno la lavastoviglie e saremo un mondo migliore . Senza guerre e malattie


Invece guerre e malattie ci saranno sempre mentre un robot che carica la lavastoviglie è una grande rivoluzione.
Cromwell04 Settembre 2025, 10:08 #7
Originariamente inviato da: Unrue
Oh ma la gente non ha più voglia di fare un gaz proprio.


Boh, ma infatti. Prima o poi delegheranno anche le "coccole" con la moglie ai robot. Troppo faticoso anche quello
grng04 Settembre 2025, 10:32 #8
Posso capire un aiuto del genere in casa di anziani, ma é di una lentezza unica che fa venire solo il nervoso
marittimus04 Settembre 2025, 10:46 #9
Io sono interessato alla versione che la scarica. A quando l'aggiornamento del firmware?

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
