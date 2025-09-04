Caricare la lavastoviglie è una rottura, in futuro lo farà un robot per te

Il robot umanoide Figure 02 ha dimostrato una nuova abilità: caricare una lavastoviglie in autonomia. Grazie al modello AI Helix, già utilizzato per piegare asciugamani e smistare pacchi, il robot gestisce oggetti fragili e scenari variabili senza bisogno di algoritmi dedicati, segnando un ulteriore passo verso intelligenze umanoidi scalabili.

Dopo aver mostrato di saper fare il bucato e organizzare pacchi, il robot umanoide Figure 02 affronta un'altra sfida domestica: caricare una lavastoviglie. L'azienda californiana Figure ha diffuso un nuovo video in cui il robot posiziona piatti, bicchieri e stoviglie all'interno dell'elettrodomestico, operazione che per gli esseri umani appare banale (ma noiosa) ma che, dal punto di vista della robotica, presenta ostacoli complessi.

Il compito richiede infatti una gestione delicata di oggetti fragili e scivolosi, spesso disposti in pile disordinate, e una precisione millimetrica per inserirli nei vani ristretti dei cestelli. Per riuscirci, Figure 02 si affida a Helix, il modello Vision Language Action (VLA) sviluppato dall'azienda, in grado di apprendere nuove mansioni semplicemente grazie a nuovi set di dati, senza algoritmi o ingegnerizzazioni ad hoc.

Today we're unveiling F.02 loading the dishwasher autonomously pic.twitter.com/gVGW7BlAAZ — Figure (@Figure_robot) September 3, 2025

Secondo quanto spiegato da Figure, la fase di caricamento racchiude diversi problemi tipici della robotica: isolamento di oggetti in mezzo al disordine, ri-orientamento degli stessi, coordinazione tra due braccia meccaniche e capacità di recupero da errori come collisioni o prese sbagliate. Helix affronta tali sfide mostrando flessibilità e adattamento, riuscendo a:

separare piatti impilati e inserirli nell'ordine corretto,

afferrare un bicchiere con una mano, ri-orientarlo e posizionarlo con l'altra,

adeguarsi a configurazioni iniziali disordinate,

recuperare da errori senza compromettere l'intera operazione.

La dimostrazione sottolinea come lo stesso modello Helix, già applicato con successo al piegamento degli asciugamani e allo smistamento dei pacchi, possa gestire contesti molto diversi senza richiedere personalizzazioni. L'obiettivo dichiarato da Figure è lo sviluppo di un'intelligenza umanoide scalabile, capace di ampliare progressivamente il proprio repertorio di competenze tramite l'esposizione a nuovi dati.

Se da un lato resta ancora lontana l'idea di un maggiordomo robotico in grado di occuparsi di tutte le incombenze domestiche, il passo compiuto con il caricamento della lavastoviglie rappresenta un progresso concreto verso sistemi versatili e generalisti, meno vincolati a soluzioni specialistiche e più vicini a un utilizzo quotidiano.