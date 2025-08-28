Boston Dynamics spinge Spot al limite: il robot quadrupede tra acrobazie e applicazioni industriali

Spot, il celebre robot quadrupede di Boston Dynamics, torna a far parlare di sé: da acrobazie estreme come i backflip fino alle coreografie televisive, il robot è al centro di un percorso che unisce ricerca tecnica e spettacolo. Dietro le esibizioni virali, però, si nasconde un lavoro mirato a rafforzarne stabilità e applicazioni industriali.

Boston Dynamics continua a spingere i limiti del suo robot quadrupede Spot, dimostrando come intrattenimento e ricerca ingegneristica possano procedere di pari passo. Negli ultimi mesi il robot ha sorpreso sia con evoluzioni ginniche in laboratorio sia con una coreografia televisiva davanti a milioni di spettatori, confermando una doppia vocazione: piattaforma di sviluppo tecnico e veicolo per cambiare la percezione del pubblico verso la robotica.

In un recente video pubblicato dall'azienda, Spot è stato mostrato mentre esegue ripetuti backflip, una manovra che richiede la massima potenza dei motori e un controllo millimetrico della dinamica. Secondo l'ingegnere Arun Kumar, il backflip non ha valore pratico diretto nelle missioni quotidiane del robot, ma consente al team di esplorare i limiti dell'hardware, simulare possibili errori e progettare strategie di recupero. Questo tipo di addestramento, spiega Boston Dynamics, è utile anche in contesti reali: quando Spot trasporta carichi o opera in ambienti industriali, deve essere in grado di riprendersi rapidamente da cadute o slittamenti senza compromettere la sicurezza.

Ma Spot non si limita alle prove in laboratorio. Durante un'esibizione ad America's Got Talent, cinque unità del robot si sono esibite in una coreografia sulle note di "Don't Stop Me Now" dei Queen. Il pubblico ha assistito a una performance perfettamente sincronizzata, interrotta da un'improvvisa anomalia hardware che ha fatto collassare uno dei robot sul palco. Nonostante l'imprevisto, il resto del gruppo ha proseguito l'esibizione, guadagnandosi l'applauso del pubblico e dei giudici. La scena, paradossalmente, ha aumentato l'impatto dello show, mostrando quanto sia complesso coordinare più robot in tempo reale.

Dietro le quinte, gli ingegneri hanno spiegato che la preparazione di una performance di questo tipo richiede settimane di lavoro con Choreographer, il software interno che consente di programmare sequenze con centinaia di comandi al secondo. Ogni routine è studiata per ridurre i rischi di collisioni e garantire un'affidabilità vicina al 90%, percentuale necessaria in un contesto dal vivo. Anche queste esperienze artistiche hanno un valore ingegneristico: consentono di testare limiti di stabilità, di sperimentare nuove posizioni e di ottimizzare il controllo dei movimenti.

Spot ha già dimostrato la propria utilità in numerosi scenari industriali e di pubblica sicurezza: dalla mappatura di fabbriche per Ford alle ispezioni di sicurezza in impianti Kia, fino ai rilievi in aree radioattive per Dominion Energy. Parallelamente, le esibizioni pubbliche contribuiscono a modificare l'immaginario collettivo, trasformando Spot da "robot da film di fantascienza" a strumento tecnologico concreto e persino accessibile.

Come sottolineano gli ingegneri di Boston Dynamics, la doppia anima di Spot - quella del lavoratore in contesti critici e quella del performer sul palco - è parte integrante della filosofia di sviluppo. Ogni acrobazia e ogni danza non sono semplici trovate mediatiche, ma strumenti per rendere il robot più versatile, più affidabile e, soprattutto, più accettato dal grande pubblico.