Un low cost senza rivali: 489 con AMD Ryzen 7 5700U (8C/16T a 4,3GHz), 16GB RAM, SSD 512GB, Full HD!

I PC low cost sono sempre più diffusi (vi ricordiamo che alcuni costano meno di 250€!), visto che mettono a disposizione tutto quel che serve (e a volte avanza anche) spendendo pochissimo. Una nuova ondata di PC low cost è in arrivo su Amazon, dove si sale nettamente di livello per quanto riguarda le caratteristiche , mantenendo i prezzi proporzionalmente molto bassi . Un esempio lo abbiamo oggi con questo PC che andremo a descrivere.

Uno dei compromessi dei PC low cost di primo prezzo è l'adozione di una CPU non particolarmente performante, che va benissimo per utilizzi normali ma mostra il fianco nelle elaborazioni gravose, come rendering e software di produttività "creativa" in genere. Questo compromesso viene spazzato via in un sol colpo con questo PC, visto che troviamo la CPU AMD Ryzen 7 7500U , un bel mostro da 8 core, 16 thread e 4,3GHz di picco. Ci sono poi ben 16GB di RAM e un velocissimo SSD M.2 PCIe NWMe da 512GB , che nel peggiore dei casi è un Gen. 3 da 3500MB/s.

Lo schermo è un ampio 16,1 pollici 1920x1080 pixel, ma anche la piattaforma in generale è aggiornata con specifiche tipo Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, oltre a vantare 3 porte USB (due 3.2 e una 2.0),una Type-C, uscita HDMI, minijack per cuffie e microfono e anche lettore microSD. Persino la batteria non è di 2primo prezzo", essendo una 53,58Wh. Il peso è di soli 1,69Kg, con uno spessore di soli 16,8mm.