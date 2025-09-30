Portatile Gaming a 949: è un HP Victus con GeForce RTX 5060, Core i5, 16GB di RAM e ci si gioca alla grande

HP Victus 16 sfrutta il nuovo Intel Core 5-210H con 8 core e 12 thread fino a 4,8 GHz, abbinato a NVIDIA RTX 5060 da 8 GB. Il display Full HD a 144 Hz e i 16 GB di RAM lo rendono ideale per chi vuole iniziare a giocare in modo fluido e competitivo, senza superare i 950

HP Victus 16 è un portatile gaming che si posiziona in una fascia di prezzo molto interessante: su Amazon è disponibile a 949, con una configurazione che garantisce prestazioni solide e display pensato per il gioco competitivo.

Il sistema è equipaggiato con Intel Core 5-210H, un processore a 8 core e 12 thread capace di raggiungere una frequenza di picco di 4,8 GHz. Questa CPU assicura fluidità anche nelle sessioni di gaming più impegnative e mantiene alte prestazioni in multitasking, editing e streaming.

La sezione grafica si affida a NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB, in grado di gestire con scioltezza i titoli più recenti a risoluzione Full HD. Non è certo una GPU comune in un portatile a un prezzo così basso.

Uno degli aspetti più importanti per chi gioca è il pannello, e in questo caso HP Victus 16 integra un display da 16,1 pollici Full HD (1920×1080) con refresh a 144 Hz. Questa frequenza assicura una fluidità superiore soprattutto negli eSport e nei giochi d'azione, dove la reattività è fondamentale.

Completano la configurazione 16 GB di RAM DDR5 e un SSD NVMe da 512 GB, capace di offrire tempi di caricamento ridotti e reattività generale del sistema. Lato connettività non mancano Wi-Fi veloce, porte USB-C e HDMI, utili anche per chi intende collegare monitor esterni.

Con un prezzo di 949, HP Victus 16 con RTX 5060 e processore Intel Core 5-210H si propone come uno dei migliori notebook da gaming per chi vuole entrare nel mondo del gioco competitivo con un investimento contenuto.