I portatili gaming da scegliere al Black Friday: con NVIDIA GeForce RTX 4060 sotto i 1.000

Qui tutte le offerte della Settimana del Black Friday, appena partita

Qui tutti i portatili gaming in offerta per il Black Friday

Con NVIDIA GeForce RTX 4060

Tutti e 5 questi PC con RTX 4060 sono sotto i 1.000€, con caratteristiche simili e differenze a livello di processore o capienza SSD. Tutti costavano dai 100 ai 200€ in più, ieri.

Si tratta dei migliori brand che producono oggi portatili indirizzati dai giocatori, da Acer Nitro a MSI Katana, così come ASUS TUF e MSI Thin. Mentre la GeForce RTX 4060 rappresenta il miglior compromesso tra prestazioni e prezzo, visto che è solida dal primo punto di vista senza far crescere di molto il prezzo. È per questo che, se dovessimo prendere oggi un portatile gaming, prenderemmo uno di questi.

Le specifiche sono molto simili tra di loro, e i brand di sicuro affidamento. ASUS TUF spesso fornisce prestazioni comparabili ai migliori ASUS, e qualità dei materiali solo leggermente inferiore, ma a prezzi sensibilmente più bassi: è per questo che è sempre uno dei brand da tenere in maggiore considerazione. Per il resto le specifiche di tutti i PC sono simili, sempre con ottimi display da 15,6 pollici FHD e con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Occhio all'SSD che in alcuni casi è da 1 TB, in altri da 512 GB.