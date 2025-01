Acer presenta la rinnovata linea Predator con i nuovi processori Intel Core Ultra e le GPU laptop NVIDIA GeForce RTX serie 50

Acer ha svelato al CES di Las Vegas una nuova generazione di dispositivi gaming Predator, pensati per soddisfare le esigenze di prestazioni elevate e grafica avanzata. La gamma comprende i laptop Predator Helios 16 AI e Helios 18 AI, il sottile e potente Helios Neo 16S AI e il monitor gaming Predator XB323QX.

Predator Helios 16 AI e Helios 18 AI combinano processori Intel Core Ultra 9 275HX con NPU integrata e GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50 con l'obiettivo di garantire prestazioni di alto livello sia per il gaming sia per l’IA. Le GPU RTX Serie 50 offrono potenza grafica avanzata grazie a Tensor Core e DLSS 4, e supportano oltre 150 applicazioni ottimizzate.

Acer Predator Helios 18 AI

Il raffreddamento è assicurato dalle ventole metalliche 3D AeroBlade di sesta generazione, le più sottili al mondo, che migliorano il flusso d’aria del 20% rispetto alle soluzioni tradizionali. Entrambi i laptop offrono configurazioni personalizzabili con RAM fino a 192 GB e storage PCIe Gen 5 fino a 6 TB.

Il design elegante include tasti meccanici MagKey intercambiabili e un’illuminazione RGB dinamica. I display Mini LED e OLED assicurano elevata qualità visiva, con opzioni che spaziano dal 4K a 120 Hz fino a un refresh rate di 240 Hz per immagini fluide e dettagliate.

Predator Helios Neo 16S AI: potenza e stile in un formato sottile

Predator Helios Neo 16S AI si distingue per il design compatto di meno di 19,9 mm, senza sacrificare la potenza. Equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 9 275HX e GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, offre un display OLED WQXGA a 240 Hz e tecnologie di raffreddamento avanzate. Questo modello rappresenta la scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra portabilità e prestazioni.

Acer Predator Helios Neo 16S AI

Monitor Predator XB323QX

Il nuovo monitor Predator XB323QX è dotato di un pannello IPS 5K da 31,5 pollici con tecnologia NVIDIA G-SYNC Pulsar e un refresh rate fino a 288 Hz in modalità WQHD. Con una copertura cromatica DCI-P3 del 95%, tempi di risposta di 0,5 ms e opzioni di calibrazione avanzate, assicura immagini vivide e azione fluida.

Le connessioni DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1 garantiscono versatilità, mentre il supporto regolabile e il montaggio a parete offrono massima flessibilità d’uso.

Acer Predator XB323QX

Acer amplia la serie Nitro V: laptop gaming versatili con intelligenza artificiale

Acer ha annunciato anche i nuovi laptop della serie Nitro, una gamma di laptop gaming entry-level progettata per soddisfare le esigenze di gamer occasionali, studenti e creatori di contenuti. Disponibili in formati da 14, 15, 16 e 17 pollici, questi dispositivi combinano potenza e versatilità, supportando le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale.

Tra i modelli di punta spiccano Nitro V 17 AI e Nitro V 16 AI, entrambi dotati del processore AMD Ryzen AI 7 350 con un’unità NPU che offre fino a 50 TOPS di potenza di calcolo per applicazioni avanzate. La grafica è affidata alle GPU NVIDIA GeForce RTX 4050, che sfruttano le tecnologie NVIDIA DLSS 3.5 per offrire prestazioni visive elevate, con ray tracing realistico e fluidità. La memoria può arrivare fino a 32 GB, con uno spazio di archiviazione massimo di 2 TB.

Acer Nitro V 17 AI

Nitro V 17 AI presenta uno schermo QHD da 17,3 pollici con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. Il Nitro V 16 AI si distingue per la risoluzione WQXGA e una frequenza di aggiornamento fino a 180 Hz, mentre Nitro V 14 AI, con il suo design bianco perlato, offre un look unico senza rinunciare alle prestazioni.

Anche Nitro V 15 si conferma un dispositivo competitivo, grazie alla possibilità di scegliere tra processori AMD Ryzen 7 8845HS o Intel Core 7 240H. Lo schermo FHD da 15,6 pollici garantisce immagini fluide con una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e una copertura completa dello spettro cromatico sRGB.

Tutti i modelli integrano soluzioni software come NitroSense per la gestione delle prestazioni e una Experience Zone aggiornata, che permette agli utenti di esplorare funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale. L’attenzione all’esperienza utente si riflette anche in tecnologie come Acer PurifiedVoice e PurifiedView, pensate per migliorare la qualità audio e video in ogni contesto.

Con tre mesi di accesso incluso a PC Game Pass, che offre una vasta libreria di titoli, Nitro V conferma l’impegno di Acer nel rendere il gaming e la creatività alla portata di tutti, senza rinunciare alla qualità.

Nuovi Nitro Blaze 8 e Nitro Blaze 11

Acer amplia anche il suo catalogo di dispositivi portatili per il gaming con Nitro Blaze 8 e Nitro Blaze 11. Alimentati dai processori AMD Ryzen 7 8840HS con Ryzen AI, questi device garantiscono un’esperienza fluida anche con titoli AAA, grazie a un NPU da 39 TOPS, 16 GB di memoria LPDDR5X e uno storage che arriva fino a 2 TB.

I display touch WQXGA da 8,8 e 10,95 pollici offrono immagini nitide e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Le tecnologie Radeon Super Resolution e AMD FidelityFX Super Resolution ottimizzano la grafica, mentre la luminosità di 500 nit assicura una resa perfetta in ogni condizione.

Acer Nitro Blaze 11

Nitro Blaze 11 aggiunge funzionalità come controller rimovibili e un cavalletto integrato, al fine di renderlo versatile anche per streaming e videochiamate. Entrambi i modelli supportano connettività avanzata, tra cui USB 4, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, per garantire prestazioni rapide e stabili.

L’app Acer Game Space consente di personalizzare e gestire facilmente la libreria di giochi, a cui si aggiungono strumenti di controllo e impostazioni audio DTS:X Ultra. Inclusi nell’acquisto, tre mesi di abbonamento a PC Game Pass offrono accesso a una libreria di titoli come Call of Duty: Black Ops 6 e Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

Controller Gaming Mobile Acer Nitro

Insieme ai nuovi dispositivi, Acer introduce il controller Gaming Mobile Nitro, un accessorio pieghevole e compatto compatibile con smartphone Android e iOS fino a 8,3 pollici. Con una connessione USB Type-C e una ricarica rapida da 18W, il controller garantisce sessioni di gioco prolungate senza interruzioni, grazie anche a una presa ergonomica e sicura.