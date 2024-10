Razer punta sul feedback aptico con il nuovo cuscino da gaming Freyja come nuova frontiera dei sistemi di controllo

Durante il RazerCon 2024, Razer ha presentato una serie di nuovi prodotti progettati per offrire esperienze di gioco più immersive grazie alle nuove tecnologie sensoriali, come il cuscino Razer Freyja e il nuovo headset Razer Kraken V4 Pro.

Durante il RazerCon 2024, l'evento digitale che la nota azienda produttrice di soluzioni per giocatori organizza tutti gli anni, il CEO Min-Liang Tan ha prestato particolare attenzione all'immersività e all'interattività sensoriale. Tra i protagonisti della conferenza spiccano il cuscino da gaming Razer Freyja, il nuovo headset Kraken V4 Pro e la più recente versione del software Synapse.

Uno dei prodotti più innovativi è sicuramente Razer Freyja, un cuscino per sedie da gaming dotato di feedback aptico ad alta definizione. Questa tecnologia trasforma l'interazione fisica con i giochi tramite feedback tattili in tempo reale durante l'azione. Le vibrazioni provenienti dai sei motori aptici integrati replicano effetti come esplosioni o movimenti ambientali, creando una sensazione di immersione. La capacità del Razer Freyja di interagire anche con film e musica grazie alla connettività wireless o Bluetooth lo rende versatile e apprezzabile al di là dell'uso strettamente videoludico.

Si tratta di un cuscino facilmente applicabile a una qualsiasi sedia gaming (non per forza di Razer quindi) grazie a tre fascette per lato. È suddiviso in sei aree, che possono produrre effetti aptici indipendenti a seconda delle interazioni nel gioco. Quindi, un dato titolo potrebbe utilizzarne le aree in alto quando nel gioco vengono realizzati degli attacchi con le mani, oppure quelle in basso in caso di attacco con i piedi. Ma Freyja può essere sfruttato in vari modi, da giochi appartenenti a generi diversi, e nelle maniere più innovative possibili.

L'obiettivo di Razer è quello di trasmettere effetti di vibrazione non solo sulle mani del giocatore, come farebbe un comune gamepad, ma nella maggior parte possibile di aree del corpo (anche nella testa, come vedremo quando parleremo delle cuffie). Freyja mette a disposizione 7 livelli di feedback aptico, selezionabili tramite l'apposito controller posizionato sul cuscino: questo, ovviamente, consente ai giocatori di configurarlo come meglio aggradano e di smorzarne gli effetti qualora venissero considerati disturbanti. I giocatori possono ulteriormente personalizzare il tipo di feedback tattile tramite Razer Synapse 4, dove i livelli di intensità possono essere regolati, oppure scegliere tra preset tattili.

Freyja usa un cavo che va collegato alla presa elettrica più vicina, senza la necessità di realizzare qualsiasi altro tipo di collegamento. Il cavo è di tipo a rilascio rapido: quindi, nel caso di movimenti repentini si sgancerà facilmente, senza causare danni alla sedia o alla postazione di gioco. Razer Freyja è disponibile all'acquisto sin da subito tramite lo store online di Razer a un prezzo di €299,99.

Non meno importante è stato il lancio del nuovo headset Razer Kraken V4 Pro, una cuffia da gaming di ultima generazione che integra la tecnologia Sensa HD Haptics e un centro di controllo OLED per una personalizzazione audio avanzata. Si tratta dell'evoluzione della nota linea di headset di Razer, che si spinge a un livello di completezza mai raggiunto dal produttore.

Le cuffie si caratterizzano per la possibilità di collegamento a qualsiasi piattaforma di gioco: sono dotate, infatti, di connessione USB e di jack da 3,5 millimetri, mentre supportano Razer HyperSpeed Wireless e Bluetooth. Un pulsante permette di passare rapidamente da una fonte sonora all'altra. Tra le altre cose, inoltre, è possibile mixare l'audio proveniente dalle sorgenti wireless 2,4 GHz e Bluetooth, un tipo di supporto che non era contemplato nelle precedenti iterazioni di cuffie Razer. Ad esempio, è possibile continuare ad ascoltare il gioco mentre, tramite Bluetooth, si parla con gli amici attraverso lo smartphone.

La qualità del suono è supportata da driver TriForce Bio-Cellulose da 40 mm, che garantiscono una resa sonora profonda e dettagliata e supportano un sampling rate a 24bit/48kHz. Inoltre, le nuove cuffie di Razer utilizzano lo stesso microfono retrattile HyperClear Super Wideband Mic già utilizzato dalle BlackShark V2 Pro. Questo, all'occorrenza, si può facilmente nascondere all'interno della struttura delle cuffie, diventando completamente invisibile e garantendo così un'estetica impeccabile.

A proposito di estetica, Razer ha utilizzato un accattivante effetto di illuminazione RGB sui padiglioni, con luce emessa da 9 zone indipendenti e liberamente configurabili. All'interno dei padiglioni auricolari sono stati installati dei diffusori di luce che fondono le varie zone di illuminazione, producendo un effetto di luminosità interna ricco e vibrante sotto la griglia perforata. Questa soluzione di illuminazione è stata scelta rispetto alla singola fonte di luce per estendere la suite dei possibili effetti di luce. Le cuffie supportano anche THX Spatial Audio, il quale assicura un suono realistico e accurato dal punto di vista posizionale.

Uno degli aspetti centrali di questa offerta è il centro di controllo con schermo OLED. Elegante e ridotto nelle dimensioni, questo permette, tramite un pulsante e una rotella, di modificare al volo le opzioni di equalizzazione, di scegliere la sorgente di ascolto, di impostare il profilo audio, di configurare il feedback aptico e anche ciò che deve mostrare il display OLED del controller stesso.

Prima abbiamo detto che Razer è impegnata a offrire ai giocatori il maggior tipo di coinvolgimento sensoriale possibile anche per la testa. Questo perché le Kraken V4 Pro offrono 4 profili audio-aptici tra cui scegliere per offrire la migliore esperienza in base ai contenuti, ancora una volta tramite la tecnologia Sensa. È possibile scorrere facilmente i profili aptici toccando due volte il pulsante Sensa HD Haptics sull'auricolare, tramite Razer Synapse 4 o dall'OLED Control Hub. Anche le Razer Kraken V4 Pro sono sin da subito disponibili al prezzo di €449,99.

Tra le novità software, invece, Razer ha annunciato il rilascio ufficiale di Razer Synapse 4, la piattaforma di configurazione dei dispositivi che ha subito un'importante ottimizzazione. Con un'interfaccia più intuitiva e prestazioni migliorate del 30%, Synapse 4 promette un'esperienza di gestione dei dispositivi più fluida e personalizzata, con funzionalità avanzate per la calibrazione e l’ottimizzazione delle prestazioni dei dispositivi connessi.

Quando si parla di software di accompagnamento a periferiche di gioco di vario tipo, gli utenti si aspettano innanzitutto reattività e basso impatto sulla memoria del sistema di gioco. Synapse 4, che è in fase di beta da gennaio, punta verso questa direzione. Anche per questo è stato scritto utilizzando Electron, un framework che permette agli sviluppatori di realizzare app tramite JavaScript, HTML e CSS. Tra i software più popolari a usare Electron troviamo Discord.