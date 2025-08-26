F1: The Movie fa impazzire il botteghino. Apple celebra un successo da 600 milioni

F1: Il film rappresenta una vittoria commerciale per Apple, che vede il proprio investimento ripagato oltre ogni aspettativa iniziale. La pellicola ha superato i 600 milioni di dollari di incassi a livello mondiale durante il fine settimana, consolidando la posizione dell'azienda nel panorama dell'intrattenimento cinematografico. Il risultato assume particolare rilevanza considerando che il budget di produzione si è attestato intorno ai 250 milioni di dollari, cifra che ora appare giustificata dai risultati ottenuti.

La trama del film vede Sonny Hayes, interpretato da Brad Pitt, mettere da parte il proprio ritiro dalle corse per assumere il ruolo di mentore di un giovane pilota emergente, personaggio affidato a Damson Idris. La storia si sviluppa attorno al team APX GP, formazione di alto livello che necessita di una vittoria cruciale per garantirsi la continuità del sostegno finanziario. La narrazione si basa su elementi realistici del mondo delle corse automobilistiche, offrendo al pubblico una rappresentazione autentica dell'ambiente Formula 1.

Apple sbanca al botteghino con F1: Il film, giustificando i 250 milioni spesi

Le riprese del film hanno seguito un approccio particolarmente ambizioso, con le telecamere che hanno catturato sequenze durante autentiche competizioni di Formula 1 nel corso delle stagioni 2023 e 2024. Questo metodo di lavoro ha permesso di realizzare scene di gara di notevole impatto visivo, contribuendo significativamente al successo della pellicola. Le sequenze automobilistiche realizzzate con standard tecnici elevati hanno infatti contribuito al consenso del pubblico e della critica specializzata.

F1: Il film detiene attualmente un punteggio del 97% su Rotten Tomatoes, ottenendo la certificazione "Certified Fresh" che testimonia la qualità riconosciuta dalla critica cinematografica. Per Brad Pitt, il film rappresenta il maggiore successo commerciale della sua carriera, anche se il calcolo non tiene conto dei fattori inflazionistici che potrebbero modificare la valutazione storica degli incassi. Apple ha definito la produzione come il film originale di maggior successo dell'anno, che è diventato disponibile per l'acquisto e il noleggio in formato video on demand venerdì scorso. La data di distribuzione su Apple TV+ non è stata ancora comunicata ufficialmente.

Le prospettive future per Apple nel settore cinematografico rimangono oggetto di osservazione, visto che l'azienda non ha annunciato altre produzioni destinate alle sale cinematografiche, concentrando i propri sforzi su contenuti destinati direttamente alla piattaforma streaming. È comunque probabile che il successo di F1: Il film possa convincere Apple a riconsiderare la propria strategia distributiva.