Alcatel A3 e U5: a 159 e 99 euro, smartphone per tutti

Per Alcatel il Mobile World Congress di Barcellona è stato anche l'occasione per presentare due smartphone che avranno un prezzo molto aggressivo: Alcatel A3 sarà proposto a 159€ e Alcatel U5 non arriverà al tetto dei cento euro, fermandosi a un listino di 99 euro.

Alcatel A3 si fa notare nella sua fascia per display da 5" HD 720p, ma soprattutto per la presenza del lettore di impronte digitali sulla scocca posteriore. In più offre Alcatel A3 offre fotocamera frontale da 5MP con flash per i selfie e di una fotocamera sul retro da 13MP con flash LED.

Alcatel U5 è invece a 99 euro il nuovo entry level 4G con display da 5”.

