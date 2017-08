Da Razer retroilluminazione anche per le strisce LED con un modulo hardware

Il controller di illuminazione avanzata con strisce LED RGB è integrato nel software Razer Synapse 3, disponibile per il momento solo in versione beta, e in alcuni dei giochi per PC più popolari del momento. Si tratta di un modulo hardware che permette agli utenti di modellare e curvare le strisce LED per adattarle a ogni superficie e illuminare un’intera stanza o addirittura la casa.

Il modulo Razer Chroma Hardware Development Kit (HDK) supporta 4 canali in uscita con una capacità totale di 64 LED RGB. Sono incluse due strisce LED dotate di 16 LED ciascuna, mentre il Razer Lightpack Extension Kit (acquistabile separatamente) è dotato di due strisce LED addizionali e prolunghe.

Gli utenti possono scegliere tra 16,8 milioni di opzioni di colore e numerosi effetti. È possibile creare configurazioni personalizzate utilizzando il nuovo Chroma Studio su Razer Synapse 3, un tool di configurazione dei dispositivi di prossima generazione, attualmente in versione beta. Grazie al Chroma Studio si potranno sincronizzare gli effetti luminosi tra dispositivi con la possibilità di mostrare continuamente determinati effetti sulle varie periferiche a seconda di come sono posizionate tra loro. L'utente ha la possibilità di configurare la retroilluminazione in maniera precisa, e questo vale anche per tastiere e mouse, fino al livello di singolo LED.

Il modulo è dotato di connessione USB per dati e alimentazione, output DC per luminosità e alimentazione aggiuntive e adattatore Molex a DC per illuminazione interna del case. Le dimensioni sono le seguenti:

Razer Chroma HDK: 10 cm x 7 cm x 1.5 cm

Lunghezza strisce LED: 50 cm

Lunghezza prolunga: 30 cm

Cavo dati Micro USB: 100 cm

Cavo alimentatore USB a DC: 150 cm

Con questo sistema Razer percorre la tendenza che prevede personalizzazione degli effetti di retroilluminazione e loro sincronizzazione tra periferiche di gioco e oggettistica esterna al sistema di gioco presente nell'ambiente. Gli utenti possono creare ambienti accoglienti con luce soffusa, contribuendo a migliorare l'esperienza di intrattenimento. Le strisce LED, infatti, si possono installare dietro al monitor, ai bordi della scrivania o in altri punti della postazione di gioco, e oltretutto sono facilmente adattabili alle fomr desiderate. Si tratta di mode in rapida espansione di cui sentiremo ancora parlare.

Il Chroma HDK sarà disponibile a partire da agosto 2017 su RazerStore.com al prezzo di € 99,99, mentre il Razer Lightpack Extension Kit per Chroma HDK avrà un prezzo di € 34,99.