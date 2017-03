Suunto Spartan Sport Wrist HR con rilevazione del battito cardiaco al polso

La rilevazione del battito cardiaco al polso è il trend di questi ultimi tempi in ambito sportwatch e pare che l'avversione per la fascia pettorale accomuni un'ampia fetta di sportivi. Prende il treno anche Suunto, che ha infatti annunciato oggi che il nuovo orologio GPS per lo sport Spartan Sport Wrist HR sarà disponibile al pubblico dal 30 marzo 2017.

Si tratta dell'ultimo nato della collezione Suunto Spartan e cerca di unire design elegante e indossabile anche non in canotta e pantaloncini con la praticità della misurazione della frequenza cardiaca al polso. Per questa funzione Suunto ha scelto si avvalersi della tecnologia della statunitense Valencell, ben nota nell'ambiente per i suoi sensori indossabili per il rilevamento dei dati biometrici.

In concomitanza con la data di presentazione di Spartan Sport Wrist HR, Suunto fornirà un aggiornamento del software per la gamma completa di prodotti Spartan che prevede l'aggiunta del supporto per l'allenamento a intervalli e la navigazione del profilo dell’altitudine.

Spartan Sport Wrist HR naturalmente può fare anche la parte dell'activity tracker, unendo al calcolo dei passi e il conteggio delle calorie bruciate, il monitoraggio costante della frequenza cardiaca (inclusa quella a riposo). Secondo i test interni effettuati da Valencell, Spartan Sport Wrist HR offre una precisione abbastanza alta, fornendo dati entro il 5 per cento di una fascia toracica, l'89 per cento del tempo. Si tratta di un dato che, come gli sportivi più allenati sanno, è però indicativo di un possibile utilizzo per attività che non richiedano la massima precisione, come quella dell'allenamento vicino alla soglia oppure l'interval training, dove è sempre consigliabile affidarsi alla più precisa misurazione di una fascia pettorale.

Spartan Sport Wrist HR è realizzato a mano in Finlandia e vanta una robusta cassa, vetro in cristallo minerale e ghiera in acciaio inossidabile. L'orologio è dotato di display un touch screen a colori con elevato angolo di visuale e visibilità a elevato contrasto sotto la luce solare. Il prezzo di vendita consigliato al pubblico di Spartan Sport Wrist HR è 599€ ed è disponibile in tre colori: All Black, Blue e Sakura. suunto-spartan-hr_600.jpg