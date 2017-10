Apple al lavoro su uno smartphone pieghevole. No, iPhone 6 Plus non conta

La battuta è d'obbligo, soprattutto dopo il polverone che si è venuto a creare con il lancio di iPhone 6 Plus. Allora lo chiamavano bend-gate e sembrava un problema insormontabile. Col senno di poi, però, possiamo dire che si è trattato di un problema ingigantito anche se è costato ad Apple l'uso di una nuova lega d'alluminio sui modelli successivi. Eppure la compagnia sta progettando un nuovo dispositivo pieghevole, davvero, e questa potrebbe essere la prossima vera rivoluzione.

iPhone X rappresenta il modello del decimo anniversario ed è il primo - dalla nascita di iPhone - che si permette di innovare la parte estetica frontale. Ma la prossima rivoluzione potrebbe arrivare già fra 3 anni, almeno in base a quanto si vocifera in Corea del Sud. Apple starebbe collaborando con LG per sviluppare un iPhone pieghevole da commercializzare nel 2020, ed LG Innotek ha già configurato un team dedicato per lo sviluppo delle schede elettroniche necessarie per il dispositivo.

LG Display, invece, si occuperà di realizzare il pannello OLED per lo smartphone sfruttando una tecnologia che è in fase di test preliminare da circa due o tre anni. Dagli albori la compagnia è riuscita ad aumentare la durabilità nel tempo e la capacità di produzione, diminuendo pertanto considerevolmente i costi unitari. iPhone X è il primo iPhone con display OLED, ma ad oggi ad occuparsi della produzione del pannello c'è solo Samsung.

Non è una sorpresa che Apple voglia divincolarsi dal diretto concorrente per la fornitura delle componenti di iPhone, e non sorprende nemmeno che LG Display possa essere fra i nomi che sostituiranno - quando possibile - Samsung. Del resto la stessa Samsung potrebbe arrivare già l'anno prossimo con un dispositivo pieghevole, con due anni di anticipo rispetto alla compagnia di Cupertino se le nuove voci di rivelassero fondate.

Potrebbe essere la stessa Samsung a non vendere la tecnologia alla concorrente, e proprio per questo Apple ha richiesto l'aiuto altrove. Samsung continuerà a rifornire Apple di pannelli OLED anche nel 2018, mentre LG dovrebbe rendere operativo il nuovo stabilimento di Paju nel 2019. In quel periodo Apple potrebbe effettuare lo switch, anche perché ha investito sulla fabbrica di Paju in modo da garantirsi una maggiore indipendenza da Samsung.