Sostituire i lavoratori junior con l'AI è una scelta "stupida" secondo il CEO di AWS
L'idea di sostituire i lavoratori junior con l'intelligenza artificiale è considerata "stupida" dal CEO di AWS, Matt Garman che ritiene una mossa sbagliata privarsi di queste risorse in ambito aziendaledi Davide Raia pubblicata il 21 Agosto 2025, alle 07:31 nel canale Web
Amazon Web ServicesAmazon
Un numero crescente di aziende, attive soprattutto nel settore tech ma non solo, sta integrando l'intelligenza artificiale nella propria attività, con l'obiettivo di sfruttare la nuova tecnologia per massimizzare l'efficienza e, soprattutto, ridurre le spese legate ai dipendenti.
In particolare, questo trend prende di mira le posizioni "junior" e gli addetti alle prime armi che effettuano, in genere, attività più semplici. La realtà dei fatti, però, è molto diversa e diverse aziende stanno incontrando difficoltà nel processo di "sostituzione" dei lavoratori umani con l'AI. Sulla questione arriva il parere di Matt Garman, CEO di Amazon Web Services, che non usa mezze misure sulla questione.
Un'idea "stupida"
Nel corso di un episodio del podcast di Matthew Berman, Matt Garman ha espresso il suo punto di vista sulla scelta delle aziende di sostituire lavoratori "junior" con l'AI. Per il manager, si tratta di "una delle cose più stupide che abbia mai sentito". Questi lavoratori, continua Garman, sono "i dipendenti meno costosi che hai. Sono quelli che hanno più familiarità con i tuoi strumenti di intelligenza artificiale. Come funzionerà se tra 10 anni non c'è nessuno che abbia costruito o imparato qualcosa?". Ricordiamo che il tentativo di un'azienda tech come Klarna di sostituire i lavoratori con l'AI si è concluso con una rapida marcia indietro.
Per il prossimo futuro, secondo il CEO di AWS, le aziende dovrebbero continuare ad assumere laureati e dovrebbero continuare a formare il personale con l'obiettivo di sviluppare software, analizzare i problemi e individuare le migliori soluzioni possibili. Per Garman, il ragionamento critico rappresenta la skill più importante in questo momento, in cui diventa fondamentale adattarsi all'evoluzione della tecnologia.
La puntata del podcast è disponibile su YouTube.
Come ricostruito da Yahoo Finance, nelle scorse settimane diversi esponenti del mondo tech hanno evidenziato il modo in cui l'AI potrebbe sostituire le figure junior nelle aziende più strutturate. Tra questi c'è anche il CEO di OpenAI, Sam Altman, che ha evidenziato come l'intelligenza artificiale si stia comportando come "i colleghi di livello inferiore". Jeff Dean, chief scientist di Google, ha dichiarato, a inizio anno, che l'intelligenza artificiale sarà in grado di replicare le capacità e le competenze di un ingegnere informatico junior. Secondo Jan Hatzius di Goldman Sachs, l'AI potrebbe "sostituire il 6-7% di tutti i lavoratori statunitensi".
1 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Sostituirli con l’intelligenza artificiale non è solo miope, è controproducente, è un pò come segare il ramo su cui si è seduti.
Ma si sa, in molte realtà aziendali, il denaro e il profitto a breve termine vengono messi davanti a tutto, anche davanti al buon senso...L’IA dovrebbe essere un supporto all’essere umano, non un suo sostituto, altrimenti possiamo prepararci ad un involuzione.
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".