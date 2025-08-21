Sostituire i lavoratori junior con l'AI è una scelta "stupida" secondo il CEO di AWS

Un numero crescente di aziende, attive soprattutto nel settore tech ma non solo, sta integrando l'intelligenza artificiale nella propria attività, con l'obiettivo di sfruttare la nuova tecnologia per massimizzare l'efficienza e, soprattutto, ridurre le spese legate ai dipendenti.

In particolare, questo trend prende di mira le posizioni "junior" e gli addetti alle prime armi che effettuano, in genere, attività più semplici. La realtà dei fatti, però, è molto diversa e diverse aziende stanno incontrando difficoltà nel processo di "sostituzione" dei lavoratori umani con l'AI. Sulla questione arriva il parere di Matt Garman, CEO di Amazon Web Services, che non usa mezze misure sulla questione.

Un'idea "stupida"

Nel corso di un episodio del podcast di Matthew Berman, Matt Garman ha espresso il suo punto di vista sulla scelta delle aziende di sostituire lavoratori "junior" con l'AI. Per il manager, si tratta di "una delle cose più stupide che abbia mai sentito". Questi lavoratori, continua Garman, sono "i dipendenti meno costosi che hai. Sono quelli che hanno più familiarità con i tuoi strumenti di intelligenza artificiale. Come funzionerà se tra 10 anni non c'è nessuno che abbia costruito o imparato qualcosa?". Ricordiamo che il tentativo di un'azienda tech come Klarna di sostituire i lavoratori con l'AI si è concluso con una rapida marcia indietro.

Per il prossimo futuro, secondo il CEO di AWS, le aziende dovrebbero continuare ad assumere laureati e dovrebbero continuare a formare il personale con l'obiettivo di sviluppare software, analizzare i problemi e individuare le migliori soluzioni possibili. Per Garman, il ragionamento critico rappresenta la skill più importante in questo momento, in cui diventa fondamentale adattarsi all'evoluzione della tecnologia.

La puntata del podcast è disponibile su YouTube.

Come ricostruito da Yahoo Finance, nelle scorse settimane diversi esponenti del mondo tech hanno evidenziato il modo in cui l'AI potrebbe sostituire le figure junior nelle aziende più strutturate. Tra questi c'è anche il CEO di OpenAI, Sam Altman, che ha evidenziato come l'intelligenza artificiale si stia comportando come "i colleghi di livello inferiore". Jeff Dean, chief scientist di Google, ha dichiarato, a inizio anno, che l'intelligenza artificiale sarà in grado di replicare le capacità e le competenze di un ingegnere informatico junior. Secondo Jan Hatzius di Goldman Sachs, l'AI potrebbe "sostituire il 6-7% di tutti i lavoratori statunitensi".