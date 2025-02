OpenAI, con Deep Research ricerche dettagliatissime in minuti anziché ore

Deep Research è il nuovo agente IA di OpenAI, integrato in ChatGTP, che analizza fonti online e documenti per produrre ricerche dettagliate in poche decine di minuti anziché le ore solitamente necessarie a un umano.

Dopo o3-mini, OpenAI ha annunciato il lancio di "Deep Research" in ChatGPT. Si tratta di un nuovo agente IA capace di condurre "ricerche in più fasi su Internet per compiti complessi. In poche decine di minuti si può fare ciò che a un essere umano richiederebbe molte ore".

La società sostiene che basta dargli una richiesta e "ChatGPT troverà, analizzerà e sintetizzerà centinaia di fonti online per creare un rapporto completo al livello di un analista di ricerca".

Alimentato da una versione dell'imminente modello OpenAI o3 ottimizzato per la navigazione sul web e l'analisi dei dati, Deep Research sfrutta il ragionamento per cercare, interpretare e analizzare enormi quantità di testo, immagini e PDF su Internet, reagendo se necessario alle informazioni che incontra.

"Deep Research segna un passo significativo verso il nostro obiettivo più ampio di sviluppare un'intelligenza artificiale generale (AGI), che da tempo immaginiamo in grado di produrre nuove ricerche scientifiche", sottolinea OpenAI.

Finanza, scienza, politica e ingegneria, tutti settori in cui è necessario fare ricerche approfondite, precise e affidabili, sono gli ambiti a cui punta in prima istanza la nuova soluzione IA di OpenAI.

"Può essere altrettanto utile per gli acquirenti esigenti che cercano consigli iper-personalizzati su acquisti che di solito richiedono una ricerca accurata, come automobili, elettrodomestici e mobili. Ogni risultato è completamente documentato, con citazioni chiare e un riassunto del suo pensiero, rendendo facile il riferimento e la verifica delle informazioni".

Per ottenere questo risultato, Deep Research è stato addestrato su compiti reali che richiedono l'uso di browser e strumenti Python, utilizzando gli stessi metodi di apprendimento per rinforzo alla base di OpenAI o1.

Attualmente, Deep Research è disponibile in versione ottimizzata per gli utenti Pro, con un massimo di 100 query al mese. Gli utenti Plus e Team avranno accesso successivamente, seguiti da Enterprise. Deep Research è fruibile solo dal sito web di ChatGPT, ma verrà estesa alle applicazioni per dispositivi mobili e desktop entro un mese.

"Stiamo ancora lavorando per garantire l'accesso agli utenti del Regno Unito, della Svizzera e dello Spazio economico europeo", puntualizza la società. "Se tutti i controlli di sicurezza continueranno a soddisfare i nostri standard di rilascio, prevediamo di rilasciare la ricerca approfondita agli utenti Plus tra circa un mese".

Per usare Deep Research in ChatGPT è necessario selezionarlo nel compositore di messaggi e inserite la richiesta. "Dite a ChatGPT di cosa avete bisogno, che si tratti di un'analisi della concorrenza sulle piattaforme di streaming o di un report personalizzato sulla migliore bicicletta per pendolari. È possibile allegare file o fogli di calcolo per aggiungere un contesto alla domanda. Una volta avviato, viene visualizzata una barra laterale con un riepilogo dei passaggi effettuati e delle fonti utilizzate", spiega OpenAI.

In genere, il tutto può richiedere da 5 a 30 minuti. Una volta terminato il compito, si riceverà una notifica e il risultato finale verrà mostrato sotto forma di rapporto all'interno della chat. "Nelle prossime settimane aggiungeremo anche immagini, visualizzazioni di dati e altri risultati analitici a questi rapporti per una maggiore chiarezza e contesto", ha aggiunto OpenAI.