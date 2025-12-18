Musk potrebbe essere il primo trilionario della storia: patrimonio oltre i 600 miliardi

Patrimonio personale oltre i 600 miliardi di dollari, valutazioni record per SpaceX e nuove prospettive legate a Tesla e xAI ridisegnano la posizione di Elon Musk nella classifica dei grandi miliardari globali. Potrebbe diventare il primo possibile trilionario della storia

Elon Musk ha raggiunto un nuovo traguardo nella storia delle grandi fortune personali, superando per la prima volta la soglia dei 600 miliardi di dollari di patrimonio netto e collocandosi ben oltre qualsiasi altro individuo mai censito nelle classifiche dei miliardari.

Alla base di questo balzo patrimoniale c'è soprattutto la nuova valutazione di SpaceX, società aerospaziale di cui Musk detiene circa il 42% e che, in una recente offerta di acquisto sul mercato privato, è stata valutata 800 miliardi di dollari, il doppio rispetto ai 400 miliardi stimati ad agosto secondo i dati riportati da Forbes.

SpaceX, IPO e prospettive da un trilione di dollari

La revisione al rialzo del valore di SpaceX ha aggiunto circa 168 miliardi di dollari alla fortuna complessiva di Musk, e ha portato il solo pacchetto nella società spaziale a un valore di circa 336 miliardi di dollari, che oggi costituisce il suo asset più rilevante. Tra gli scenari futuri rientra anche un'ipotetica IPO nel 2026, che secondo alcuni investitori potrebbe avvenire con una valutazione intorno a 1,5 trilioni di dollari.

Si tratta di un'ipotesi che, se confermata, avvicinerebbe l'imprenditore allo status di primo trilionario della storia. Accanto a SpaceX continua a pesare in modo significativo il valore della partecipazione in Tesla, pari a circa il 12% del capitale, stimata in 197 miliardi di dollari al netto delle stock option legate al CEO Performance Award 2018, azzerate da una decisione di un giudice del Delaware nel gennaio 2024 e considerate ora solo al 50% in attesa dell'esito del ricorso presso la Corte Suprema statale.

Gli azionisti Tesla hanno inoltre approvato a novembre un pacchetto retributivo di dimensioni eccezionali, potenzialmente in grado di assegnare a Musk fino a 1 trilione di dollari in azioni aggiuntive, a condizione che il costruttore di auto elettriche raggiunga obiettivi di crescita estremi sulla capitalizzazione di mercato nell'arco dei prossimi dieci anni. Nel calcolo del patrimonio complessivo rientra anche xAI Holdings, veicolo attraverso il quale Musk sta sviluppando la propria strategia nell'intelligenza artificiale e che sarebbe in trattative per una nuova raccolta di capitali a una valutazione di circa 230 miliardi di dollari.

La quota di Musk in xAI Holdings viene stimata intorno al 53%, per un valore di circa 60 miliardi di dollari, cifra che va ad aggiungersi al peso crescente di SpaceX e Tesla nella costruzione di un patrimonio personale senza precedenti. L'attuale risultato rappresenta l'ultimo passaggio di un percorso iniziato su scala molto diversa: nel marzo 2020 la ricchezza di Musk era valutata 24,6 miliardi di dollari, per poi superare i 100 miliardi già nell'agosto dello stesso anno grazie alla corsa in borsa di Tesla che lo ha portato rapidamente ai vertici delle classifiche globali.

Nel gennaio 2021 Musk è diventato per la prima volta la persona più ricca del mondo con un patrimonio vicino ai 190 miliardi di dollari, per poi toccare i 200 miliardi a settembre, i 300 miliardi nel novembre successivo, salire a 400 miliardi nel dicembre 2024 e quindi oltrepassare i 500 miliardi solo lo scorso ottobre, traguardi che finora solo Larry Ellison aveva condiviso sulle soglie dei 300 e 400 miliardi.

Oggi il distacco rispetto al secondo in classifica, Larry Page, cofondatore di Google, è di circa 425 miliardi di dollari, con Page stimato intorno ai 252 miliardi, un margine che rende la perdita del primato molto meno probabile rispetto all'eventualità che Musk si avvicini rapidamente al traguardo dei 700 miliardi.