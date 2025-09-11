Microsoft cambia rotta sul lavoro ibrido: dal 2026 tre giorni obbligatori in ufficio

Microsoft ha annunciato un aggiornamento alla propria politica di lavoro ibrido: a partire dal 2026, i dipendenti dovranno trascorrere in ufficio almeno tre giorni alla settimana. La misura sarà introdotta gradualmente, partendo dall'area di Puget Sound, con l'obiettivo di favorire collaborazione, innovazione e consistenza organizzativa nell'era dellAI.

Microsoft ha ufficializzato un nuovo capitolo nella propria strategia di lavoro flessibile. A partire dal 2026, i dipendenti saranno tenuti a trascorrere in ufficio almeno tre giorni alla settimana. L'annuncio è arrivato da Amy Coleman, Executive Vice President e Chief People Officer, che ha spiegato come la decisione nasca dall'esigenza di rafforzare collaborazione e produttività in un contesto aziendale sempre più guidato dall'intelligenza artificiale.

L'implementazione delle nuove direttive sarà graduale e articolata in tre fasi: si comincerà dall'area di Puget Sound, dove si trova il quartier generale di Redmond, entro la fine di febbraio 2026. Successivamente la misura sarà estesa ad altre sedi statunitensi e, in un secondo momento, al resto del mondo.

La nuova policy prevede che i dipendenti residenti entro 50 miglia da un ufficio Microsoft rientrino in sede tre giorni a settimana. Per l'area di Puget Sound, i lavoratori hanno tempo fino al 19 settembre per richiedere un'eventuale eccezione. Per gli altri uffici statunitensi e per le sedi internazionali, i dettagli saranno comunicati nei prossimi mesi, con la pianificazione globale che inizierà nel corso del 2026.

Secondo Microsoft, l'esperienza maturata negli ultimi anni ha evidenziato come la collaborazione in presenza favorisca energia, controllo e risultati migliori, creando il contesto ideale per affrontare sfide complesse e sviluppare i prodotti di nuova generazione. Coleman ha sottolineato che l'obiettivo non è ridurre la forza lavoro, ma garantire maggiore chiarezza e coerenza nelle modalità di lavoro, lasciando comunque spazio a un certo livello di flessibilità.

La mossa segue l'orientamento già adottato da altri grandi player tecnologici: Google, Meta, Dell, Intel, IBM e Zoom richiedono almeno tre giorni in ufficio, mentre Amazon si è spinta fino al tempo pieno con cinque giorni a settimana. Microsoft, pur adottando una linea più graduale, si allinea quindi a una tendenza consolidata nel settore.